https://crimea.ria.ru/20230524/zakharova-rezko-otreagirovala-na-zayavlenie-ssha-pro-udary-po-krymu-1128933461.html

Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму

Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму

Заявления Вашингтона о том, что США не возражают против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, звучат цинично и идут в... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T13:00

2023-05-24T13:00

2023-05-24T14:54

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

сша

политика

крым

безопасность республики крым и севастополя

главное управление разведки украины (гур)

кирилл буданов

джейк салливан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Заявления Вашингтона о том, что США не возражают против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, звучат цинично и идут в разрез с широко разрекламированной американской политикой по защите прав человека. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ мария Захарова.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, назвав при этом полуостров "территорией Украины".Такая политика двойных стандартов в очередной раз подчеркивает, что о правах человека в США вспоминают только когда "Вашингтону нужно пролоббировать свою позицию и собрать какое-то количество голосов, чтобы легализовать свои односторонние действия", подчеркнула представитель МИД."Это вопиющий пример, который, на мой взгляд, как нельзя лучше раскрывает всю сущность и замысел американской внешней политики. Украинские власти уже давно не считают собственными гражданами ни крымчан, ни жителей новых регионов", - отметила она.Доказательством тому служат и недавние высказывания главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявил о необходимости "физически уничтожить" 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически".Ранее сенатор РФ Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым заявил, что высказывания главы ГУР Минобороны Украины о физическом уничтожении населения целого полуострова – очередное доказательство существования нацизма на Украине. При этом политик отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума это скрыть".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчанУкраина становится источником мирового терроризма – мнениеК убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, политика, крым, безопасность республики крым и севастополя, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, джейк салливан