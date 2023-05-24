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Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму
Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму
Заявления Вашингтона о том, что США не возражают против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, звучат цинично и идут в... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T13:00
2023-05-24T13:00
2023-05-24T14:54
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
сша
политика
крым
безопасность республики крым и севастополя
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Заявления Вашингтона о том, что США не возражают против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, звучат цинично и идут в разрез с широко разрекламированной американской политикой по защите прав человека. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ мария Захарова.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, назвав при этом полуостров "территорией Украины".Такая политика двойных стандартов в очередной раз подчеркивает, что о правах человека в США вспоминают только когда "Вашингтону нужно пролоббировать свою позицию и собрать какое-то количество голосов, чтобы легализовать свои односторонние действия", подчеркнула представитель МИД."Это вопиющий пример, который, на мой взгляд, как нельзя лучше раскрывает всю сущность и замысел американской внешней политики. Украинские власти уже давно не считают собственными гражданами ни крымчан, ни жителей новых регионов", - отметила она.Доказательством тому служат и недавние высказывания главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявил о необходимости "физически уничтожить" 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически".Ранее сенатор РФ Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым заявил, что высказывания главы ГУР Минобороны Украины о физическом уничтожении населения целого полуострова – очередное доказательство существования нацизма на Украине. При этом политик отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума это скрыть".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчанУкраина становится источником мирового терроризма – мнениеК убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, политика, крым, безопасность республики крым и севастополя, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, джейк салливан
Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму
Захарова назвала циничными заявления советника президента США Салливана про удары по Крыму
13:00 24.05.2023 (обновлено: 14:54 24.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Заявления Вашингтона о том, что США не возражают против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, звучат цинично и идут в разрез с широко разрекламированной американской политикой по защите прав человека. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ мария Захарова.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, назвав при этом полуостров "территорией Украины".
"Звучит цинично, особенно если исходить из того, что для киевского режима должны быть ценны жизни граждан, которые он, собственно, собирается освобождать на словах, как это говорится. Звучит еще более цинично, если вспомнить, что для Вашингтона на протяжении десятилетий приматом американской политики являлись права человека. Где же они потерялись по ходу истории? В какой такой момент в Вашингтоне забыли, что есть живые люди, гражданское население, вот так размашисто позволяя киевскому режиму наносить удары по Крыму?" – сказала Захарова на брифинге в среду.
Такая политика двойных стандартов в очередной раз подчеркивает, что о правах человека в США вспоминают только когда "Вашингтону нужно пролоббировать свою позицию и собрать какое-то количество голосов, чтобы легализовать свои односторонние действия", подчеркнула представитель МИД.
"Это вопиющий пример, который, на мой взгляд, как нельзя лучше раскрывает всю сущность и замысел американской внешней политики. Украинские власти уже давно не считают собственными гражданами ни крымчан, ни жителей новых регионов", - отметила она.
Доказательством тому служат и недавние высказывания главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявил о необходимости "физически уничтожить" 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически".
"В этом киевские функционеры ничем не отличаются от своих идеологических кумиров, которые отдавали соответствующие распоряжение по уничтожению, как они считали, "недолюдей", а именно так в Третьем рейхе было поставлено дело. Представить себе, что все это мы слышим от людей, которые принимаются в ряде государств в качестве официальных лиц, просто невозможно, но это так", - констатировала она.
Ранее сенатор РФ Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым
заявил, что высказывания главы ГУР Минобороны Украины о физическом уничтожении населения целого полуострова – очередное доказательство существования нацизма на Украине.
При этом политик отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума это скрыть".
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