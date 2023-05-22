https://crimea.ria.ru/20230522/v-krymu-predskazali-sudbu-budanova-posle-ugrozy-unichtozhit-vsekh-krymchan-1128886250.html

В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан

В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан - РИА Новости Крым, 22.05.2023

В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если раньше его не настигнет "высшая мера... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T16:39

2023-05-22T16:39

2023-05-22T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если раньше его не настигнет "высшая мера наказания". Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя угрозу Буданова уничтожить всех жителей полуострова после "победы" Украины.По словам спикера Госсовета РК, ничего нового о намерениях киевского режима в отношении крымчан Буданов не сказал."Крым будет или украинским, или безлюдным" — это было сказано 30 лет назад "духовными" учителями будановых. В 2014 году они уже готовы были приступить к этому плану. Их опередили на несколько дней, возможно, даже часов", - напомнил Константинов.Ранее Буданов заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Он выразил уверенность, что физическое уничтожение - "справедливая ответственность" для всех жителей полуострова.Сенатор РФ Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым заявил, что высказывания главы ГУР Минобороны Украины о физическом уничтожении населения целого полуострова – очередное доказательство существования нацизма на Украине. При этом политик отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума, чтобы это скрыть".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина становится источником мирового терроризма – мнениеК убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР УкраиныВ МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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