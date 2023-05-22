Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230522/v-krymu-predskazali-sudbu-budanova-posle-ugrozy-unichtozhit-vsekh-krymchan-1128886250.html
В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан
В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан - РИА Новости Крым, 22.05.2023
В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан
Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если раньше его не настигнет "высшая мера... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T16:39
2023-05-22T16:39
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
кирилл буданов
владимир константинов
главное управление разведки украины (гур)
минобороны украины
украина
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127253430_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2d6dfa65801d3404c7ae7d7cd3086be9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если раньше его не настигнет "высшая мера наказания". Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя угрозу Буданова уничтожить всех жителей полуострова после "победы" Украины.По словам спикера Госсовета РК, ничего нового о намерениях киевского режима в отношении крымчан Буданов не сказал."Крым будет или украинским, или безлюдным" — это было сказано 30 лет назад "духовными" учителями будановых. В 2014 году они уже готовы были приступить к этому плану. Их опередили на несколько дней, возможно, даже часов", - напомнил Константинов.Ранее Буданов заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Он выразил уверенность, что физическое уничтожение - "справедливая ответственность" для всех жителей полуострова.Сенатор РФ Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым заявил, что высказывания главы ГУР Минобороны Украины о физическом уничтожении населения целого полуострова – очередное доказательство существования нацизма на Украине. При этом политик отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума, чтобы это скрыть".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина становится источником мирового терроризма – мнениеК убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР УкраиныВ МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру
крым
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127253430_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_721deef430f39759057211d36a09162f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, кирилл буданов, владимир константинов, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, украина, россия, политика
В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан

Константинов: Буданов рано или поздно окажется в тюрьме, если не погибнет раньше

16:39 22.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если раньше его не настигнет "высшая мера наказания". Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя угрозу Буданова уничтожить всех жителей полуострова после "победы" Украины.
"Конечно, Буданов рано или поздно окажется за решеткой, если его раньше не настигнет высшая мера наказания, на которую он уже не только наговорил, но и наделал. Но – хочется, чтобы пораньше", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госсовета РК, ничего нового о намерениях киевского режима в отношении крымчан Буданов не сказал.
"Крым будет или украинским, или безлюдным" — это было сказано 30 лет назад "духовными" учителями будановых. В 2014 году они уже готовы были приступить к этому плану. Их опередили на несколько дней, возможно, даже часов", - напомнил Константинов.
Ранее Буданов заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Он выразил уверенность, что физическое уничтожение - "справедливая ответственность" для всех жителей полуострова.
Сенатор РФ Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым заявил, что высказывания главы ГУР Минобороны Украины о физическом уничтожении населения целого полуострова – очередное доказательство существования нацизма на Украине. При этом политик отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума, чтобы это скрыть".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина становится источником мирового терроризма – мнение
К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины
В МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаКирилл БудановВладимир КонстантиновГлавное управление разведки Украины (ГУР)Минобороны УкраиныУкраинаРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем
17:06Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
16:55Названы безвозвратные потери ВСУ
16:39В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан
16:15Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов
15:59Где ВСУ несут наибольшие потери
15:45Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля
15:16В Херсонском университете издали первый российский учебник 3:03
15:04ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены
14:52Ракетный удар нанесен по украинскому аэродрому "Днепр"
14:22Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области
14:01Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНР
13:50Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана
13:41Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги
13:09В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки
12:50Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях
12:46Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
12:36В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший
12:29Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия
12:20Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%
Лента новостейМолния