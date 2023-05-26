https://crimea.ria.ru/20230526/chp-v-krasnodare-chto-izvestno-1128970145.html

ЧП в Краснодаре: что известно

ЧП в Краснодаре: что известно - РИА Новости Крым, 26.05.2023

ЧП в Краснодаре: что известно

Хлопок раздался в центре Краснодара, повреждено здание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T06:47

2023-05-26T06:47

2023-05-26T06:59

краснодар

происшествия

евгений наумов

общество

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Хлопок раздался в центре Краснодара, повреждено здание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС. Инцидент произошел в 04:17 в районе здания по улице Морской, 54/2."На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.В свою очередь мэр города Евгений Наумов сообщил, что в результате происшествия повреждены офисное здание и жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах произошедшего официальных сообщений нет, однако местные жители пишут в соцсетях, что видели в небе беспилотник.

краснодар

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия, евгений наумов, общество, новости, кубань