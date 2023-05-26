https://crimea.ria.ru/20230526/chp-v-krasnodare-chto-izvestno-1128970145.html
ЧП в Краснодаре: что известно
ЧП в Краснодаре: что известно - РИА Новости Крым, 26.05.2023
ЧП в Краснодаре: что известно
Хлопок раздался в центре Краснодара, повреждено здание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T06:47
2023-05-26T06:47
2023-05-26T06:59
краснодар
происшествия
евгений наумов
общество
новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Хлопок раздался в центре Краснодара, повреждено здание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС. Инцидент произошел в 04:17 в районе здания по улице Морской, 54/2."На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.В свою очередь мэр города Евгений Наумов сообщил, что в результате происшествия повреждены офисное здание и жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах произошедшего официальных сообщений нет, однако местные жители пишут в соцсетях, что видели в небе беспилотник.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, происшествия, евгений наумов, общество, новости, кубань
ЧП в Краснодаре: что известно
В центре Краснодара раздался хлопок: повреждены здания
06:47 26.05.2023 (обновлено: 06:59 26.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Хлопок раздался в центре Краснодара, повреждено здание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС.
Инцидент произошел в 04:17 в районе здания по улице Морской, 54/2.
"На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
В свою очередь мэр города Евгений Наумов сообщил, что в результате происшествия повреждены офисное здание и жилой дом.
"В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. После работы экстренных служб приступим к восстановлению поврежденных зданий", - написал он в своем.Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет.
О причинах произошедшего официальных сообщений нет, однако местные жители пишут в соцсетях, что видели в небе беспилотник.