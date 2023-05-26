Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Краснодаре: что известно - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230526/chp-v-krasnodare-chto-izvestno-1128970145.html
ЧП в Краснодаре: что известно
ЧП в Краснодаре: что известно - РИА Новости Крым, 26.05.2023
ЧП в Краснодаре: что известно
Хлопок раздался в центре Краснодара, повреждено здание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T06:47
2023-05-26T06:59
краснодар
происшествия
евгений наумов
общество
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128970033_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_119c7bc007f66f806566aa3ddf3b92b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Хлопок раздался в центре Краснодара, повреждено здание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС. Инцидент произошел в 04:17 в районе здания по улице Морской, 54/2."На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.В свою очередь мэр города Евгений Наумов сообщил, что в результате происшествия повреждены офисное здание и жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах произошедшего официальных сообщений нет, однако местные жители пишут в соцсетях, что видели в небе беспилотник.
краснодар
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128970033_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29bb74bee4a97526ad681b97dc397c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, происшествия, евгений наумов, общество, новости, кубань
ЧП в Краснодаре: что известно

В центре Краснодара раздался хлопок: повреждены здания

06:47 26.05.2023 (обновлено: 06:59 26.05.2023)
 
© Telegram Евгений НаумовВ центре Краснодара раздался хлопок: повреждены здания
В центре Краснодара раздался хлопок: повреждены здания
© Telegram Евгений Наумов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Хлопок раздался в центре Краснодара, повреждено здание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС.
Инцидент произошел в 04:17 в районе здания по улице Морской, 54/2.
"На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
В свою очередь мэр города Евгений Наумов сообщил, что в результате происшествия повреждены офисное здание и жилой дом.

"В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. После работы экстренных служб приступим к восстановлению поврежденных зданий", - написал он в своем.Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет.
О причинах произошедшего официальных сообщений нет, однако местные жители пишут в соцсетях, что видели в небе беспилотник.
© Telegram Евгений НаумовВ центре Краснодара раздался хлопок: повреждены здания
В центре Краснодара раздался хлопок: повреждены здания
© Telegram Евгений Наумов
В центре Краснодара раздался хлопок: повреждены здания
 
КраснодарПроисшествияЕвгений НаумовОбществоНовостиКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51Mercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погиб
09:41"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины
09:24Прилеты по домам, ЛЭП и газопроводу: новая атака на Белгородскую область
08:43Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью
08:22В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4
08:11В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности в России
07:39Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить
07:02День памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе
06:47ЧП в Краснодаре: что известно
00:13Украинская ракета над Ростовской областью была сбита системами ПВО
00:01Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 мая
22:02Главные новости Крыма: 25 мая
21:59Главные события и заявления дня: 25 мая
21:41Где в Симферополе появится новый перинатальный центр
21:38Отряд "Лиза-Алерт" посадил в Крыму березовую рощу - видео
21:23В Госдуме предложили ввести в России "отцовский капитал"
20:45Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу
20:35Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав
20:29Энергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем
Лента новостейМолния