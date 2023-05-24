ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушения
Гладков: после атак ВСУ в Белгородской области новые разрушения, в больницах 9 человек
09:59 24.05.2023 (обновлено: 10:01 24.05.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ ночью атаковали Белгородскую область, пострадавших нет, но есть повреждения домов, машин и инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход - буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем", - написал он в своем Telegram.
В Яковлевском округе ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства на два административных здания в поселке Томаровка. Возгораний, погибших и пострадавших нет. На одном здании повреждена кровля, на другом - кровля и плита перекрытия. Сейчас специалисты устраняют последствия.
В Грайворонском округе поврежден газопровод, возник небольшой пожар. Отключены от газа Безымено и свинокомплекс. Специалисты рассчитывают устранить аварию в течение суток. В причинах происшествия разбираются следователи.
Также идет восстановление электрических сетей, которые были повреждены во время захода диверсионно-разведывательной группы. Все работы по восстановлению электроснабжения в Грайворонском округе планируют завершить до вечера среды. После этого восстановится водоснабжение и сотовая связь.
"В больницах находится девять человек: три человека в реанимации в тяжелом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги", - проинформировал губернатор.
В пунктах временного размещения остаются более 550 человек из Грайворонского округа. Они смогут вернуться домой после того, как силовики завершат зачистку территории, уточнил Гладков.
Кроме того, уже утром в среду в Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.
22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, позже количество раненых выросло до 12. Один человек погиб. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливал специальные меры и временные ограничения.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Режим КТО снят.
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