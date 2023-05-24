https://crimea.ria.ru/20230524/vsu-atakovali-bespilotnikami-belgorodskuyu-oblast--est-razrusheniya-1128927350.html

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушения

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушения - РИА Новости Крым, 24.05.2023

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушения

Беспилотники ВСУ ночью атаковали Белгородскую область, пострадавших нет, но есть повреждения домов, машин и инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T09:59

2023-05-24T09:59

2023-05-24T10:01

атака украинской дрг на белгородскую область

обстрелы белгородской области

белгород

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вячеслав гладков

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ ночью атаковали Белгородскую область, пострадавших нет, но есть повреждения домов, машин и инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Яковлевском округе ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства на два административных здания в поселке Томаровка. Возгораний, погибших и пострадавших нет. На одном здании повреждена кровля, на другом - кровля и плита перекрытия. Сейчас специалисты устраняют последствия.В Грайворонском округе поврежден газопровод, возник небольшой пожар. Отключены от газа Безымено и свинокомплекс. Специалисты рассчитывают устранить аварию в течение суток. В причинах происшествия разбираются следователи.Также идет восстановление электрических сетей, которые были повреждены во время захода диверсионно-разведывательной группы. Все работы по восстановлению электроснабжения в Грайворонском округе планируют завершить до вечера среды. После этого восстановится водоснабжение и сотовая связь.В пунктах временного размещения остаются более 550 человек из Грайворонского округа. Они смогут вернуться домой после того, как силовики завершат зачистку территории, уточнил Гладков.Кроме того, уже утром в среду в Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, позже количество раненых выросло до 12. Один человек погиб. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливал специальные меры и временные ограничения.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Режим КТО снят.Читайте также на РИА Новости Крым:ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиковЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу

https://crimea.ria.ru/20230523/v-belgorodskoy-oblasti-otmenen-rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-1128913679.html

https://crimea.ria.ru/20230523/gladkov-prokommentiroval-dannye-o-zakhode-novykh-drg-v-belgorodskuyu-oblast-1128907776.html

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