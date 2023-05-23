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Украинские боевики убили жителя белгородского села - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Украинские боевики убили жителя белгородского села
Украинские боевики убили жителя белгородского села - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Украинские боевики убили жителя белгородского села
В результате действий украинских диверсантов в одном из сел Белгородской области погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T20:22
2023-05-23T20:22
вячеслав гладков
белгород
атака украинской дрг на белгородскую область
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
белгородская область
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В результате действий украинских диверсантов в одном из сел Белгородской области погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, супруга погибшего находится с ранениями в больнице, вся необходимая помощь ей оказывается.Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате прорывы украинской ДРГ в Белгородскую область. Боевики проникли на территорию региона 22 мая. В целях безопасности в области был объявлен Правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Позже губернатор Гладков сообщил об отмене действия контртеррористической операции и опроверг информацию о проникновениях на территорию новых диверсантов. Читайте также на РИА Новости Крым:Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнениеПолитолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на РоссиюЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
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вячеслав гладков, белгород, атака украинской дрг на белгородскую область, взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгородская область, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)
Украинские боевики убили жителя белгородского села

Гладков: от рук украинских боевиков погиб мирный житель Белгородской области

20:22 23.05.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В результате действий украинских диверсантов в одном из сел Белгородской области погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его данным, супруга погибшего находится с ранениями в больнице, вся необходимая помощь ей оказывается.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате прорывы украинской ДРГ в Белгородскую область.
Боевики проникли на территорию региона 22 мая. В целях безопасности в области был объявлен Правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Позже губернатор Гладков сообщил об отмене действия контртеррористической операции и опроверг информацию о проникновениях на территорию новых диверсантов.
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Вячеслав ГладковБелгородАтака украинской ДРГ на Белгородскую областьВзрыв в Белгороде 20 апреля 2023 годаБелгородская областьПроисшествияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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