https://crimea.ria.ru/20230523/ukrainskie-boeviki-ubili-zhitelya-belgorodskogo-sela-1128923391.html

Украинские боевики убили жителя белгородского села

Украинские боевики убили жителя белгородского села - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Украинские боевики убили жителя белгородского села

В результате действий украинских диверсантов в одном из сел Белгородской области погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T20:22

2023-05-23T20:22

2023-05-23T20:22

вячеслав гладков

белгород

атака украинской дрг на белгородскую область

взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года

белгородская область

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128898924_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9f8ccae2aad2a4d278c21ae36538e93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В результате действий украинских диверсантов в одном из сел Белгородской области погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, супруга погибшего находится с ранениями в больнице, вся необходимая помощь ей оказывается.Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате прорывы украинской ДРГ в Белгородскую область. Боевики проникли на территорию региона 22 мая. В целях безопасности в области был объявлен Правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Позже губернатор Гладков сообщил об отмене действия контртеррористической операции и опроверг информацию о проникновениях на территорию новых диверсантов. Читайте также на РИА Новости Крым:Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнениеПолитолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на РоссиюЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, атака украинской дрг на белгородскую область, взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгородская область, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)