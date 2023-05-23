Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область
Гладков опроверг данные о заходе новых диверсионных групп в Белгородскую область
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Информация некоторых Telegram-каналов о заходе новых диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
ФСБ, МЧС и Министерство обороны также не подтверждают информацию о новых ДРГ, добавил губернатор.
Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая.
Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию.
Из-за проникновения ДРГ жители девяти населенных пунктов Белгородской области были временно отселены.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
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