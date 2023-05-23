https://crimea.ria.ru/20230523/gladkov-prokommentiroval-dannye-o-zakhode-novykh-drg-v-belgorodskuyu-oblast-1128907776.html

Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область

Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область

Информация некоторых Telegram-каналов о заходе новых диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T15:52

2023-05-23T15:52

2023-05-23T15:52

вячеслав гладков

атака украинской дрг на белгородскую область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54292dc2f8b10b3257b078224817159a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Информация некоторых Telegram-каналов о заходе новых диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ФСБ, МЧС и Министерство обороны также не подтверждают информацию о новых ДРГ, добавил губернатор.Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая.Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию.Из-за проникновения ДРГ жители девяти населенных пунктов Белгородской области были временно отселены.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США – мнениеПреступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФВ Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

https://crimea.ria.ru/20230523/ukrainskaya-drg-v-belgorodskoy-oblasti-zablokirovana-i-razbita-1128904300.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, атака украинской дрг на белгородскую область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, белгородская область