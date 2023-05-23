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Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область
Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область
Информация некоторых Telegram-каналов о заходе новых диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T15:52
2023-05-23T15:52
вячеслав гладков
атака украинской дрг на белгородскую область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Информация некоторых Telegram-каналов о заходе новых диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ФСБ, МЧС и Министерство обороны также не подтверждают информацию о новых ДРГ, добавил губернатор.Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая.Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию.Из-за проникновения ДРГ жители девяти населенных пунктов Белгородской области были временно отселены.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США – мнениеПреступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФВ Белгородской области ввели режим контртеррористической операции
https://crimea.ria.ru/20230523/ukrainskaya-drg-v-belgorodskoy-oblasti-zablokirovana-i-razbita-1128904300.html
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вячеслав гладков, атака украинской дрг на белгородскую область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, белгородская область
Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область

Гладков опроверг данные о заходе новых диверсионных групп в Белгородскую область

15:52 23.05.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Информация некоторых Telegram-каналов о заходе новых диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
ФСБ, МЧС и Министерство обороны также не подтверждают информацию о новых ДРГ, добавил губернатор.
Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая.
Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию.
Из-за проникновения ДРГ жители девяти населенных пунктов Белгородской области были временно отселены.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
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Вячеслав ГладковАтака украинской ДРГ на Белгородскую областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБелгородская область
 
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