https://crimea.ria.ru/20230523/chislo-postradavshikh-pri-obstrelakh-belgorodskoy-oblasti-vyroslo-do-12-1128902027.html

Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12 - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

Жители девяти населенных пунктов Белгородской области временно отселены из-за проникшей накануне на территорию региона украинской ДРГ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T12:47

2023-05-23T12:47

2023-05-23T12:49

атака украинской дрг на белгородскую область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Жители девяти населенных пунктов Белгородской области временно отселены из-за проникшей накануне на территорию региона украинской ДРГ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Силовики проводят зачистку территории.По его словам, накануне в течение дня ВСУ вели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грайворонского округа. По словам губернатора, под огнем находились Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка.В целом за минувшие сутки Белгородский район был обстрелян 15 раз, Борисовский район – трижды. Кроме того, с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Село Старый Хутор Валуйского городского округа также оказалось под огнем противника. Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз. В отдельных населенных пунктах есть повреждения, но в них обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часуЧто такое контртеррористическая операцияАтака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены

https://crimea.ria.ru/20230523/prestupleniya-ukrainskoy-drg-v-belgorodskoy-oblasti-rassleduet-sk-rf-1128900575.html

https://crimea.ria.ru/20230522/atakoy-diversantov-na-belgorodskuyu-oblast-upravlyali-iz-ssha----mnenie-1128894537.html

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атака украинской дрг на белгородскую область, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, общество, происшествия, россия, безопасность, новости