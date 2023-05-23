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Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12 - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12 - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
Жители девяти населенных пунктов Белгородской области временно отселены из-за проникшей накануне на территорию региона украинской ДРГ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T12:47
2023-05-23T12:49
атака украинской дрг на белгородскую область
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
общество
происшествия
россия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Жители девяти населенных пунктов Белгородской области временно отселены из-за проникшей накануне на территорию региона украинской ДРГ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Силовики проводят зачистку территории.По его словам, накануне в течение дня ВСУ вели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грайворонского округа. По словам губернатора, под огнем находились Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка.В целом за минувшие сутки Белгородский район был обстрелян 15 раз, Борисовский район – трижды. Кроме того, с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Село Старый Хутор Валуйского городского округа также оказалось под огнем противника. Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз. В отдельных населенных пунктах есть повреждения, но в них обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часуЧто такое контртеррористическая операцияАтака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены
https://crimea.ria.ru/20230523/prestupleniya-ukrainskoy-drg-v-belgorodskoy-oblasti-rassleduet-sk-rf-1128900575.html
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атака украинской дрг на белгородскую область, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, общество, происшествия, россия, безопасность, новости
Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

Жители девяти населенных пунктов Белгородской области отселены из-за проникновения ДРГ

12:47 23.05.2023 (обновлено: 12:49 23.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Жители девяти населенных пунктов Белгородской области временно отселены из-за проникшей накануне на территорию региона украинской ДРГ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Силовики проводят зачистку территории.
"Зачистка территории от последствий продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
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По его словам, накануне в течение дня ВСУ вели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грайворонского округа. По словам губернатора, под огнем находились Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка.
"По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка", - добавил Гладков.
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В целом за минувшие сутки Белгородский район был обстрелян 15 раз, Борисовский район – трижды. Кроме того, с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Село Старый Хутор Валуйского городского округа также оказалось под огнем противника. Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз. В отдельных населенных пунктах есть повреждения, но в них обошлось без пострадавших.
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