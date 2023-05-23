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Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу
Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу
В Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, продолжается зачистка, местные жители временно... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T08:04
2023-05-23T08:23
атака украинской дрг на белгородскую область
вячеслав гладков
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обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. В Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, продолжается зачистка, местные жители временно покинули свои дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Сейчас люди находятся в пунктах временного проживания Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. Губернатор сообщил, что во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Кроме того, уточнил губернатор, в населенных пунктах, куда зашел противник, могут находиться двое раненых мирных жителей. ⠀ Он заверил, что все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся.Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию.Сообщалось о восьмерых раненых, жертв среди мирного населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииЧто такое контртеррористическая операцияАтака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены
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атака украинской дрг на белгородскую область, вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, безопасность
Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу

Гладков: зачистка территории от украинской ДРГ продолжается, есть раненые

08:04 23.05.2023 (обновлено: 08:23 23.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. В Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, продолжается зачистка, местные жители временно покинули свои дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит", — написал Гладков.

Сейчас люди находятся в пунктах временного проживания Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. Губернатор сообщил, что во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения.
"Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем. Понимаю, что вернуть близкого человека уже никому не под силу", - отметил он.
Кроме того, уточнил губернатор, в населенных пунктах, куда зашел противник, могут находиться двое раненых мирных жителей. ⠀
"Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет",- сказал Гладков.
Он заверил, что все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся.
Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию.
Сообщалось о восьмерых раненых, жертв среди мирного населения нет.
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