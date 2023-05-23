https://crimea.ria.ru/20230523/napadenie--ukrainskoy-drg-na-belgorodskuyu-oblast---vse-o-chp-k-etomu-chasu-1128895770.html

Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу

Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу

В Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, продолжается зачистка, местные жители временно... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T08:04

2023-05-23T08:04

2023-05-23T08:23

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. В Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, продолжается зачистка, местные жители временно покинули свои дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Сейчас люди находятся в пунктах временного проживания Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. Губернатор сообщил, что во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Кроме того, уточнил губернатор, в населенных пунктах, куда зашел противник, могут находиться двое раненых мирных жителей. ⠀ Он заверил, что все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся.Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию.Сообщалось о восьмерых раненых, жертв среди мирного населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииЧто такое контртеррористическая операцияАтака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены

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