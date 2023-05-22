https://crimea.ria.ru/20230522/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html

Что такое контртеррористическая операция

Что такое контртеррористическая операция - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Что такое контртеррористическая операция

Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T18:38

2023-05-22T18:38

2023-05-22T18:46

россия

армия и флот

общество

контртеррористическая операция (кто)

сво

справка

безопасность

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.Какие меры предусмотрены при режиме КТО:- Проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности.- Также допускается освобождение отдельных участков местности и объектов от транспортных средств и физических лиц.- Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.- Допускается ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения теракта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других терактов.- Разрешено использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством РФ.- Возможно приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.- Продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спецсредств и ядовитых веществ временно прекращается.- Остановить могут и оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничить использования сетей связи и средств связи.- Предусмотрено и временное переселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен режим КТО, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.- Возможно также ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.- На отдельных участках территории или объектах в зоне КТО могут устанавливаться как весь комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные из них.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армия и флот, общество, контртеррористическая операция (кто), сво, справка, безопасность, закон и право