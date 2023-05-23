https://crimea.ria.ru/20230523/politolog-nazval-glavnuyu-tsel-atak-ukrainskikh-drg-na-rossiyu-1128910682.html

Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию

Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию

Коллективный Запад уже понял, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому руками Киева и своим оружием враг, используя точечные атаки диверсионных... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T17:51

2023-05-23T17:51

2023-05-23T17:54

радио "спутник в крыму"

атака украинской дрг на белгородскую область

обстрелы белгородской области

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Коллективный Запад уже понял, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому руками Киева и своим оружием враг, используя точечные атаки диверсионных групп, пытается посеять панику среди мирных россиян внутри страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, "тактика действия ДРГ очевидна для любого государства, которое исповедует террористическую деятельность как основную". К тому же, "когда есть серьезные проблемы в вопросах организации контрнаступления, о котором так долго говорили на Украине"."Ситуация под Артемовском доказала, что российская армия показала большую готовность, мобильность и эффективность в своих действиях по перемалыванию сил противника", – пояснил откладывание Киевом контрнаступления Колесниченко.Также он отметил, что за последние месяц–полтора высокоактивно работают Военно-космические силы и Черноморский флот, которые подавляют технику и склады ВСУ не только на передовой, но и в глубоком тылу. "Это не позволило накопить силы для эффективного удара в каком-то конкретном месте", - резюмировал Колесниченко.На фоне происходящего Киеву крайне важно "продемонстрировать хоть какую-то боевую активность, чтобы оправдать усилия, которые полтора года коллективный Запад прилагает для сохранения своего былого величия и нанесения ущерба России". Одним этим уже объясняется активность украинских ДРГ у границ российских регионов, отметил он.Однако главное то, что последние события на поле боя в очередной доказали очевидное: победить Россию силой нельзя, и враг взял на вооружение другой путь, сказал политолог.Колесниченко подчеркнул, что все россияне должны осознавать истинные цели противника, чтобы противостоять ему и не поддаваться на провокации. Это особенно важно сегодня, когда становится ясно, что "качество и количество подобных диверсионных вылазок может учащаться", заявил политолог."Надо понимать, что нас таким образом хотят расшатать чисто психологически. И на это поддаваться не надо. Конечно, нам это неприятно. Но нужно понимать, что мы не можем реагировать на призывы начинать широкомасштабную войну. У нас нет войны. Мы проводим специальную военную операцию со специальными задачами, и она укладывается в рамки Устава ООН", – заключил эксперт.Накануне экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер во время своего визита в Севастополь заявил, что атакой ВСУ на Белгородскую область управляли США. А также отметил, что если бы США прекратили поставки оружия Киеву, конфликт на Украине закончился бы "уже завтра". Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, позже число раненых выросло до 12 человек. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Силовики проводили зачистку территории.Во вторник в Минобороны сообщили, что в рамках контртеррористической операции в Белгородской области военные России заблокировали и разгромили националистов украинской ДРГ, проникшей на территорию России. Оставшиеся боевики были отброшены на территорию Украины и полностью ликвидированы. По данным ведомства, "киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения".Читайте также на РИА Новости Крым:Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую областьДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиковЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

https://crimea.ria.ru/20230429/est-lish-odin-put-ostanovit-ataki-kieva-na-rossiyu--ekspert--1128442496.html

https://crimea.ria.ru/20230522/ataka-ukrainskikh-diversantov-na-belgorodskuyu-oblast--reaktsiya-kremlya-1128884470.html

https://crimea.ria.ru/20230520/razvozhaev-oproverg-soobscheniya-o-vzryve-na-aerodrome-1128853740.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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