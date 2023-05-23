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Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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https://crimea.ria.ru/20230523/politolog-nazval-glavnuyu-tsel-atak-ukrainskikh-drg-na-rossiyu-1128910682.html
Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию
Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию
Коллективный Запад уже понял, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому руками Киева и своим оружием враг, используя точечные атаки диверсионных... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T17:51
2023-05-23T17:54
радио "спутник в крыму"
атака украинской дрг на белгородскую область
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
россия
украина
диверсанты
сша
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Коллективный Запад уже понял, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому руками Киева и своим оружием враг, используя точечные атаки диверсионных групп, пытается посеять панику среди мирных россиян внутри страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, "тактика действия ДРГ очевидна для любого государства, которое исповедует террористическую деятельность как основную". К тому же, "когда есть серьезные проблемы в вопросах организации контрнаступления, о котором так долго говорили на Украине"."Ситуация под Артемовском доказала, что российская армия показала большую готовность, мобильность и эффективность в своих действиях по перемалыванию сил противника", – пояснил откладывание Киевом контрнаступления Колесниченко.Также он отметил, что за последние месяц–полтора высокоактивно работают Военно-космические силы и Черноморский флот, которые подавляют технику и склады ВСУ не только на передовой, но и в глубоком тылу. "Это не позволило накопить силы для эффективного удара в каком-то конкретном месте", - резюмировал Колесниченко.На фоне происходящего Киеву крайне важно "продемонстрировать хоть какую-то боевую активность, чтобы оправдать усилия, которые полтора года коллективный Запад прилагает для сохранения своего былого величия и нанесения ущерба России". Одним этим уже объясняется активность украинских ДРГ у границ российских регионов, отметил он.Однако главное то, что последние события на поле боя в очередной доказали очевидное: победить Россию силой нельзя, и враг взял на вооружение другой путь, сказал политолог.Колесниченко подчеркнул, что все россияне должны осознавать истинные цели противника, чтобы противостоять ему и не поддаваться на провокации. Это особенно важно сегодня, когда становится ясно, что "качество и количество подобных диверсионных вылазок может учащаться", заявил политолог."Надо понимать, что нас таким образом хотят расшатать чисто психологически. И на это поддаваться не надо. Конечно, нам это неприятно. Но нужно понимать, что мы не можем реагировать на призывы начинать широкомасштабную войну. У нас нет войны. Мы проводим специальную военную операцию со специальными задачами, и она укладывается в рамки Устава ООН", – заключил эксперт.Накануне экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер во время своего визита в Севастополь заявил, что атакой ВСУ на Белгородскую область управляли США. А также отметил, что если бы США прекратили поставки оружия Киеву, конфликт на Украине закончился бы "уже завтра". Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, позже число раненых выросло до 12 человек. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Силовики проводили зачистку территории.Во вторник в Минобороны сообщили, что в рамках контртеррористической операции в Белгородской области военные России заблокировали и разгромили националистов украинской ДРГ, проникшей на территорию России. Оставшиеся боевики были отброшены на территорию Украины и полностью ликвидированы. По данным ведомства, "киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения".Читайте также на РИА Новости Крым:Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую областьДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиковЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
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атака украинской дрг на белгородскую область, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, россия, украина, диверсанты, сша, поставки западного оружия украине, безопасность, сво, общество, мнения, вадим колесниченко
Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию

Колесниченко: цель атак украинских ДРГ – подорвать непобедимую на поле боя Россию изнутри

17:51 23.05.2023 (обновлено: 17:54 23.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Коллективный Запад уже понял, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому руками Киева и своим оружием враг, используя точечные атаки диверсионных групп, пытается посеять панику среди мирных россиян внутри страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, "тактика действия ДРГ очевидна для любого государства, которое исповедует террористическую деятельность как основную". К тому же, "когда есть серьезные проблемы в вопросах организации контрнаступления, о котором так долго говорили на Украине".
"Ситуация под Артемовском доказала, что российская армия показала большую готовность, мобильность и эффективность в своих действиях по перемалыванию сил противника", – пояснил откладывание Киевом контрнаступления Колесниченко.
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
29 апреля, 19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт
Также он отметил, что за последние месяц–полтора высокоактивно работают Военно-космические силы и Черноморский флот, которые подавляют технику и склады ВСУ не только на передовой, но и в глубоком тылу.
"Это не позволило накопить силы для эффективного удара в каком-то конкретном месте", - резюмировал Колесниченко.
На фоне происходящего Киеву крайне важно "продемонстрировать хоть какую-то боевую активность, чтобы оправдать усилия, которые полтора года коллективный Запад прилагает для сохранения своего былого величия и нанесения ущерба России". Одним этим уже объясняется активность украинских ДРГ у границ российских регионов, отметил он.
Однако главное то, что последние события на поле боя в очередной доказали очевидное: победить Россию силой нельзя, и враг взял на вооружение другой путь, сказал политолог.
"Для Запада стало понятно и очевидно: военного поражения России нанести невозможно. Эффективность действий наших военных очень высокая, сломать ситуацию не удается. А вот психологически внести разброд и шатание, тревогу, чувство повышенной опасности – это могут сделать. Опасность психологического давления очень серьезная", – сказал политолог.
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Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля
Колесниченко подчеркнул, что все россияне должны осознавать истинные цели противника, чтобы противостоять ему и не поддаваться на провокации. Это особенно важно сегодня, когда становится ясно, что "качество и количество подобных диверсионных вылазок может учащаться", заявил политолог.
"Надо понимать, что нас таким образом хотят расшатать чисто психологически. И на это поддаваться не надо. Конечно, нам это неприятно. Но нужно понимать, что мы не можем реагировать на призывы начинать широкомасштабную войну. У нас нет войны. Мы проводим специальную военную операцию со специальными задачами, и она укладывается в рамки Устава ООН", – заключил эксперт.
Накануне экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер во время своего визита в Севастополь заявил, что атакой ВСУ на Белгородскую область управляли США. А также отметил, что если бы США прекратили поставки оружия Киеву, конфликт на Украине закончился бы "уже завтра".
Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, позже число раненых выросло до 12 человек. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Силовики проводили зачистку территории.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
20 мая, 20:28
Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе
Во вторник в Минобороны сообщили, что в рамках контртеррористической операции в Белгородской области военные России заблокировали и разгромили националистов украинской ДРГ, проникшей на территорию России. Оставшиеся боевики были отброшены на территорию Украины и полностью ликвидированы. По данным ведомства, "киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения".
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Радио "Спутник в Крыму"Атака украинской ДРГ на Белгородскую областьОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияРоссияУкраинаДиверсантыСШАПоставки западного оружия УкраинеБезопасностьСВООбществоМненияВадим Колесниченко
 
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