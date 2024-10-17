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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T19:59
2024-10-17T19:59
2024-10-17T20:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для движения транспорта
19:59 17.10.2024 (обновлено: 20:01 17.10.2024)