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Крымский мост перекрыт второй раз за день

Крымский мост перекрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Крымский мост перекрыт второй раз за день

На транспортном переходе через Керченский пролив снова остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T16:51

2024-10-17T16:51

2024-10-17T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. На транспортном переходе через Керченский пролив снова остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В четверг в районе 15 часов движение по мосту уже останавливали. В это же время объявлялась воздушная тревога в Севастополе.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он является одной из приоритетных целей ВСУ. Мост могут закрыть в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему проезжают пассажирские автобусы. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

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крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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