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Крымский мост перекрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Крымский мост перекрыт второй раз за день
Крымский мост перекрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Крымский мост перекрыт второй раз за день
На транспортном переходе через Керченский пролив снова остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T16:51
2024-10-17T16:55
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. На транспортном переходе через Керченский пролив снова остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В четверг в районе 15 часов движение по мосту уже останавливали. В это же время объявлялась воздушная тревога в Севастополе.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он является одной из приоритетных целей ВСУ. Мост могут закрыть в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему проезжают пассажирские автобусы. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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РИА Новости Крым
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, атаки всу на крым, транспорт, логистика
Крымский мост перекрыт второй раз за день

На Крымскому мосту остановили движение транспорта второй раз за день

16:51 17.10.2024 (обновлено: 16:55 17.10.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. На транспортном переходе через Керченский пролив снова остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в тексте.

В четверг в районе 15 часов движение по мосту уже останавливали. В это же время объявлялась воздушная тревога в Севастополе.
Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он является одной из приоритетных целей ВСУ. Мост могут закрыть в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему проезжают пассажирские автобусы. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
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