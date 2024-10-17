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Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога – об этом в своем Telegram-канале написал губеррнатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:13
2024-10-17T15:13
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михаил развожаев
севастополь
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога – об этом в своем Telegram-канале написал губеррнатор Михаил Развожаев.Когда звучит сигнал воздушной тревоги, жителям необходимо проследовать в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. В этом случае надо плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним уже не подходить, перекрыть газ и воду, отключить электричество. После этого следует укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.Наземный и морской общественный транспорт на время воздушной тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, чтобы пассажиры могли выйти и отправиться в ближайшее укрытие.Если звучит сигнал угрозы баллистики, найти безопасное место следует очень быстро – в течение одной-двух минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан занять правый ряд и остановиться, а пассажиры должны занять места в проходе подальше от окон.23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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срочные новости крыма, михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

15:13 17.10.2024
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога – об этом в своем Telegram-канале написал губеррнатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.

Когда звучит сигнал воздушной тревоги, жителям необходимо проследовать в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. В этом случае надо плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним уже не подходить, перекрыть газ и воду, отключить электричество. После этого следует укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.
Наземный и морской общественный транспорт на время воздушной тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, чтобы пассажиры могли выйти и отправиться в ближайшее укрытие.
Если звучит сигнал угрозы баллистики, найти безопасное место следует очень быстро – в течение одной-двух минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан занять правый ряд и остановиться, а пассажиры должны занять места в проходе подальше от окон.
23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.
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Срочные новости КрымаМихаил РазвожаевСевастопольНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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