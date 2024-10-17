https://crimea.ria.ru/20241017/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-ostanovleno-1140525612.html
Движение по Крымскому мосту остановлено
Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Движение по Крымскому мосту остановлено
Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:11
2024-10-17T15:11
2024-10-17T15:11
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему следуют пассажирские автобусы. Все транспортные средства, их водители и пассажиры проходят обязательную процедуру досмотра.Грузовые фуры следуют через паромную переправу. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крымский мост
Движение по Крымскому мосту остановлено
На Крымскому мосту остановлено движение транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.
Транспортный переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности
: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему следуют пассажирские автобусы. Все транспортные средства, их водители и пассажиры проходят обязательную процедуру досмотра.
Грузовые фуры следуют через паромную переправу. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
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