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Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Движение по Крымскому мосту остановлено
Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Движение по Крымскому мосту остановлено
Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:11
2024-10-17T15:11
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему следуют пассажирские автобусы. Все транспортные средства, их водители и пассажиры проходят обязательную процедуру досмотра.Грузовые фуры следуют через паромную переправу. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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353
60
крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крымский мост
Движение по Крымскому мосту остановлено

На Крымскому мосту остановлено движение транспорта

15:11 17.10.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.
Транспортный переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему следуют пассажирские автобусы. Все транспортные средства, их водители и пассажиры проходят обязательную процедуру досмотра.
Грузовые фуры следуют через паромную переправу. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайКрымский мост
 
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