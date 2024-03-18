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Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена
Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена
Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T19:31
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам российского лидера, этот путь станет альтернативой железнодорожной части Крымского моста.По словам главы государства, "так вместе мы рука об руку будем идти дальше, и именно это не на словах, а на деле делает нас реально сильнее".Путин отметил, что жители Новороссии и Донбасса в дни Русской весны в 2014 году, так же как крымчане и севастопольцы, заявили о своем желании вернуться в родную семью.В Москве на Красной площади в понедельник проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Рымского полуострова с Россией. На сцене уже выступили Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие исполнители. К собравшимся по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Владимир Путин выступил на концерте, поздравил собравшихся с праздником, завершив речь словами "Да здравствует Россия!". После этого прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Путин пел гимн вместе с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым, а также волонтерами, находившимися на сцене.
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Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена

Новая дорога в Крым станет еще одной альтернативой Крымскому мосту – Путин

19:31 18.03.2024 (обновлено: 19:49 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил митинг-концерт к десятилетию воссоединения Крыма с Россией
Президент РФ В. Путин посетил митинг-концерт к десятилетию воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам российского лидера, этот путь станет альтернативой железнодорожной части Крымского моста.

"Сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста", – сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

По словам главы государства, "так вместе мы рука об руку будем идти дальше, и именно это не на словах, а на деле делает нас реально сильнее".
Путин отметил, что жители Новороссии и Донбасса в дни Русской весны в 2014 году, так же как крымчане и севастопольцы, заявили о своем желании вернуться в родную семью.
"Их путь на Родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга", – подчеркнул президент.
В Москве на Красной площади в понедельник проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Рымского полуострова с Россией. На сцене уже выступили Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие исполнители. К собравшимся по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Владимир Путин выступил на концерте, поздравил собравшихся с праздником, завершив речь словами "Да здравствует Россия!". После этого прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Путин пел гимн вместе с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым, а также волонтерами, находившимися на сцене.
 
Новости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
19:48Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма
19:31Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена
19:23Путин: Крым – это прежде всего люди
19:10ВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – Сальдо
18:55Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось
18:44Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
18:35Духовная победа и пост: военный священник объяснил символизм 18 марта
18:14Украинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе России
18:00Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
17:43Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской области
17:31Очередная воздушная атака на Белгород: пострадали люди и повреждены дома
17:11Очередь продолжает расти: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
17:00Крымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнение
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15:20Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия"
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