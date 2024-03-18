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Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена
Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена
Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T19:31
2024-03-18T19:31
2024-03-18T19:49
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам российского лидера, этот путь станет альтернативой железнодорожной части Крымского моста.По словам главы государства, "так вместе мы рука об руку будем идти дальше, и именно это не на словах, а на деле делает нас реально сильнее".Путин отметил, что жители Новороссии и Донбасса в дни Русской весны в 2014 году, так же как крымчане и севастопольцы, заявили о своем желании вернуться в родную семью.В Москве на Красной площади в понедельник проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Рымского полуострова с Россией. На сцене уже выступили Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие исполнители. К собравшимся по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Владимир Путин выступил на концерте, поздравил собравшихся с праздником, завершив речь словами "Да здравствует Россия!". После этого прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Путин пел гимн вместе с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым, а также волонтерами, находившимися на сцене.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма
Материал дополняется
Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена
Новая дорога в Крым станет еще одной альтернативой Крымскому мосту – Путин
19:31 18.03.2024 (обновлено: 19:49 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам российского лидера, этот путь станет альтернативой железнодорожной части Крымского моста.
"Сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста", – сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
По словам главы государства, "так вместе мы рука об руку будем идти дальше, и именно это не на словах, а на деле делает нас реально сильнее".
Путин отметил, что жители Новороссии и Донбасса в дни Русской весны в 2014 году, так же как крымчане и севастопольцы, заявили о своем желании вернуться в родную семью.
"Их путь на Родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга", – подчеркнул президент.
В Москве на Красной площади в понедельник проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Рымского полуострова с Россией. На сцене уже выступили Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие исполнители. К собравшимся по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Владимир Путин выступил на концерте, поздравил собравшихся с праздником, завершив речь словами "Да здравствует Россия!". После этого прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Путин пел гимн вместе с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым, а также волонтерами, находившимися на сцене.