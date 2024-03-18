https://crimea.ria.ru/20240318/doroga-mezhdu-berdyanskom-i-mariupolem-vosstanovlena-1135813435.html

Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена

Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена

Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T19:31

2024-03-18T19:31

2024-03-18T19:49

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам российского лидера, этот путь станет альтернативой железнодорожной части Крымского моста.По словам главы государства, "так вместе мы рука об руку будем идти дальше, и именно это не на словах, а на деле делает нас реально сильнее".Путин отметил, что жители Новороссии и Донбасса в дни Русской весны в 2014 году, так же как крымчане и севастопольцы, заявили о своем желании вернуться в родную семью.В Москве на Красной площади в понедельник проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Рымского полуострова с Россией. На сцене уже выступили Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие исполнители. К собравшимся по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Владимир Путин выступил на концерте, поздравил собравшихся с праздником, завершив речь словами "Да здравствует Россия!". После этого прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Путин пел гимн вместе с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым, а также волонтерами, находившимися на сцене.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма