https://crimea.ria.ru/20241004/za-leto-v-krym-i-obratno-poezda-perevezli-2-milliona-passazhirov-1140851668.html

За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 04.10.2024

За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

Поезда дальнего следования перевезли за лето в Крым и на материк около двух миллионов пассажиров. Об этом сообщает республиканское министерство транспорта в... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T16:48

2024-10-04T16:48

2024-10-04T16:48

минтранс крыма

поезд

крымский мост

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крым

туризм в крыму

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования перевезли за лето в Крым и на материк около двух миллионов пассажиров. Об этом сообщает республиканское министерство транспорта в Telegram-канале.Кроме того, по Крымскому мосту, по информации Минтраса РК, за аналогичный период в обе стороны проехали 1 581 180 транспортных средств.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года.По его словам, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугГости крымских санаториев молодеют – министр курортов

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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