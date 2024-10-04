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За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 04.10.2024
За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
Поезда дальнего следования перевезли за лето в Крым и на материк около двух миллионов пассажиров. Об этом сообщает республиканское министерство транспорта в... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T16:48
2024-10-04T16:48
минтранс крыма
поезд
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новости крыма
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туризм в крыму
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования перевезли за лето в Крым и на материк около двух миллионов пассажиров. Об этом сообщает республиканское министерство транспорта в Telegram-канале.Кроме того, по Крымскому мосту, по информации Минтраса РК, за аналогичный период в обе стороны проехали 1 581 180 транспортных средств.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года.По его словам, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугГости крымских санаториев молодеют – министр курортов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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минтранс крыма, поезд, крымский мост, новости крыма, крым, туризм в крыму, железная дорога
За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

За лето в Крым и на материк поезда дальнего следования перевезли около 2 млн пассажиров

16:48 04.10.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования перевезли за лето в Крым и на материк около двух миллионов пассажиров. Об этом сообщает республиканское министерство транспорта в Telegram-канале.
"В период с 1 июня по 30 сентября поездами дальнего следования в Крым и из Крыма было перевезено около двух миллионов пассажиров. Курсировали 20 пар поездов и три прицепные группы", - говорится в сообщении.
Кроме того, по Крымскому мосту, по информации Минтраса РК, за аналогичный период в обе стороны проехали 1 581 180 транспортных средств.
В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года.
По его словам, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Минтранс КрымаПоездКрымский мостНовости КрымаКрымТуризм в КрымуЖелезная дорога
 
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