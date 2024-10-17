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Крымский мост закрыли для движения в третий раз - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Крымский мост закрыли для движения в третий раз
Крымский мост закрыли для движения в третий раз - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Крымский мост закрыли для движения в третий раз
Крымский мост снова закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T18:53
2024-10-17T18:57
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт дважды. В первый раз движение было приостановлено в четверг в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон.Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему следуют пассажирские автобусы. Все транспортные средства, их водители и пассажиры проходят обязательную процедуру досмотра.Грузовые фуры следуют через паромную переправу. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, керчь, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост закрыли для движения в третий раз

Движение по Крымскому мосту перекрыто третий раз за день

18:53 17.10.2024 (обновлено: 18:57 17.10.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
В четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт дважды. В первый раз движение было приостановлено в четверг в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.
Транспортный переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему следуют пассажирские автобусы. Все транспортные средства, их водители и пассажиры проходят обязательную процедуру досмотра.
Грузовые фуры следуют через паромную переправу. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
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