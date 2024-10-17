https://crimea.ria.ru/20241017/situatsiya-na-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1141163534.html

Ситуация на Крымском мосту после открытия движения

Ситуация на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Ситуация на Крымском мосту после открытия движения

После открытия движения на Крымском мосту в очереди 513 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T18:04

2024-10-17T18:04

2024-10-17T18:05

крым

крымский мост

керчь

тамань

новости крыма

керченский пролив

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту в очереди 513 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта было приостановлено в четверг в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

https://crimea.ria.ru/20241017/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1140990709.html

крым

крымский мост

керчь

тамань

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, тамань, новости крыма, керченский пролив, транспорт, логистика