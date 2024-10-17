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Ситуация на Крымском мосту после открытия движения
Ситуация на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Ситуация на Крымском мосту после открытия движения
После открытия движения на Крымском мосту в очереди 513 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T18:04
2024-10-17T18:04
2024-10-17T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту в очереди 513 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта было приостановлено в четверг в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
https://crimea.ria.ru/20241017/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1140990709.html
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крым, крымский мост, керчь, тамань, новости крыма, керченский пролив, транспорт, логистика
Ситуация на Крымском мосту после открытия движения
На Крымском мосту в очереди стоят полтысячи машаин
18:04 17.10.2024 (обновлено: 18:05 17.10.2024)