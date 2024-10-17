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Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Крымский мост открыт для движения
Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Крымский мост открыт для движения
Крымский мост открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T17:42
2024-10-17T17:42
ситуация на дорогах крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
керчь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В четверг в районе 15 часов движение по мосту уже останавливали. В это же время объявлялась воздушная тревога в Севастополе.Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Движение по мосту через Керченский пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, керчь, транспорт, логистика
Крымский мост открыт для движения

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

17:42 17.10.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
В четверг в районе 15 часов движение по мосту уже останавливали. В это же время объявлялась воздушная тревога в Севастополе.
Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать транспортный переход.
Движение по мосту через Керченский пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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