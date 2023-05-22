https://crimea.ria.ru/20230522/atakoy-diversantov-na-belgorodskuyu-oblast-upravlyali-iz-ssha----mnenie-1128894537.html

Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение

Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение

Атаки диверсантов ВСУ на Белгородскую область 22 мая были реализованы Киевом под руководством Соединенных Штатов, как и все, что сегодня делается Украиной в... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T23:01

2023-05-22T23:01

2023-05-22T23:01

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Атаки диверсантов ВСУ на Белгородскую область 22 мая были реализованы Киевом под руководством Соединенных Штатов, как и все, что сегодня делается Украиной в сфере боевых действий против России. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер в ходе пресс-конференции в рамках его визита в Севастополе. По его словам, Киев уже ничего не решает сам, и события в Белгородской области 22 мая не являются исключением. "Думаю, на данном этапе конфликта, если говорить откровенно, Украина не способна делать что-либо в военном плане без поддержки Соединенных Штатов. Таким образом, все, что делает Украина, сделано потому, что Америка желает ей помогать", – сказал американский офицер.Попытки же атаковать Крым, о чем не раз заявляли киевские власти, обернутся тем, что "весь украинский народ очень об этом пожалеет", полагает американский офицер. Ранее он заявил, что конфликт на Украине завершится "на следующий же день после того, как США прекратит поставки Киеву вооружений". В понедельник днем стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, российские силовики принимают меры по ликвидации. О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину. В области введен режим контртеррористической операции.По последней информации, восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ДРГ, погибших среди мирных нет.Читайте также на РИА Новости Крым: В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек раненыПосол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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