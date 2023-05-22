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Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля
Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля
Президенту Владимиру Путину доложили о вторжении украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, ведется работа по их выдавливанию с... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T15:45
2023-05-22T15:50
белгородская область
диверсанты
происшествия
безопасность
дмитрий песков
кремль
новости
владимир путин (политик)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президенту Владимиру Путину доложили о вторжении украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе группы украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.Сил и средств на месте достаточно, добавил представитель Кремля.Песков также выразил уверенность, что подобными диверсиями Киев пытается отвлечь внимание общественности и "минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.20 апреля еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГРиски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииУгрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР
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белгородская область, диверсанты, происшествия, безопасность, дмитрий песков, кремль, новости, владимир путин (политик), украина, россия
Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля

Песков: ведется работа по выдавливанию и уничтожению диверсантов в Белгородской области

15:45 22.05.2023 (обновлено: 15:50 22.05.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президенту Владимиру Путину доложили о вторжении украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе группы украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту России - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы", – цитирует Пескова РИА Новости.
Сил и средств на месте достаточно, добавил представитель Кремля.
Песков также выразил уверенность, что подобными диверсиями Киев пытается отвлечь внимание общественности и "минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.
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Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
20 апреля еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.
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