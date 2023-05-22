Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля
Песков: ведется работа по выдавливанию и уничтожению диверсантов в Белгородской области
15:45 22.05.2023 (обновлено: 15:50 22.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президенту Владимиру Путину доложили о вторжении украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе группы украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту России - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы", – цитирует Пескова РИА Новости.
Сил и средств на месте достаточно, добавил представитель Кремля.
Песков также выразил уверенность, что подобными диверсиями Киев пытается отвлечь внимание общественности и "минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.
Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
20 апреля еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.
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