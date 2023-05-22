https://crimea.ria.ru/20230522/ataka-ukrainskikh-diversantov-na-belgorodskuyu-oblast--reaktsiya-kremlya-1128884470.html

Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля

Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Атака украинских диверсантов на Белгородскую область – реакция Кремля

Президенту Владимиру Путину доложили о вторжении украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, ведется работа по их выдавливанию с... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T15:45

2023-05-22T15:45

2023-05-22T15:50

белгородская область

диверсанты

происшествия

безопасность

дмитрий песков

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новости

владимир путин (политик)

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президенту Владимиру Путину доложили о вторжении украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе группы украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.Сил и средств на месте достаточно, добавил представитель Кремля.Песков также выразил уверенность, что подобными диверсиями Киев пытается отвлечь внимание общественности и "минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.20 апреля еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГРиски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииУгрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР

https://crimea.ria.ru/20230521/osvobozhdenie-artemovska-pochemu-eto-vazhno-i-chto-budet-dalshe-1128860435.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, диверсанты, происшествия, безопасность, дмитрий песков, кремль, новости, владимир путин (политик), украина, россия