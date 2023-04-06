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Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T12:24
2023-04-06T12:32
брянская область
происшествия
александр богомаз
новости
диверсанты
россия
украина
атака диверсантов на брянскую область
безопасность
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он уточнил, что подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом. А 27 марта Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью "За отвагу".Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на УкраинеКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют
https://crimea.ria.ru/20230405/v-bryanskoy-oblasti-upal-ukrainskiy-samolet---chto-izvestno-1128004497.html
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РИА Новости Крым
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брянская область, происшествия, александр богомаз, новости, диверсанты, россия, украина, атака диверсантов на брянскую область, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

Богомаз: попытка проникновения украинской ДРГ из 20 человек пресечена в Брянской области

12:24 06.04.2023 (обновлено: 12:32 06.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.
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Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.
15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом. А 27 марта Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью "За отвагу".
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Брянская областьПроисшествияАлександр БогомазНовостиДиверсантыРоссияУкраинаАтака диверсантов на Брянскую областьБезопасностьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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