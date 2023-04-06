https://crimea.ria.ru/20230406/ukrainskaya-drg-popytalas-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-1128013075.html

Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T12:24

2023-04-06T12:24

2023-04-06T12:32

брянская область

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александр богомаз

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украина

атака диверсантов на брянскую область

безопасность

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он уточнил, что подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом. А 27 марта Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью "За отвагу".Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на УкраинеКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют

https://crimea.ria.ru/20230405/v-bryanskoy-oblasti-upal-ukrainskiy-samolet---chto-izvestno-1128004497.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, происшествия, александр богомаз, новости, диверсанты, россия, украина, атака диверсантов на брянскую область, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)