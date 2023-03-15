https://crimea.ria.ru/20230315/ranennyy-pri-terakte-v-bryanske-10-letniy-fedor-vypisan-iz-bolnitsy-1127556129.html

Раненный при теракте в Брянске 10-летний Федор выписан из больницы

Раненный при теракте в Брянске 10-летний Федор выписан из больницы - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Раненный при теракте в Брянске 10-летний Федор выписан из больницы

Десятилетний Федор, который получил огнестрельное ранение при теракте в Брянске, но при этом спас двух девочек, выписан из больницы, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T14:47

2023-03-15T14:47

2023-03-15T14:49

атака диверсантов на брянскую область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Десятилетний Федор, который получил огнестрельное ранение при теракте в Брянске, но при этом спас двух девочек, выписан из больницы, сообщает РИА Новости.Юного героя на выходе из больницы ждали неравнодушные жители и школьники Брянска, скандировавшие: "Федор, ты наш герой!"Вместе с мамой в сопровождении губернатора Брянской области Александра Богомаза Федор отправился к новому месту жительства: губернатор региона подарил семье мальчика новый дом.Награда за подвигКак сообщалось ранее, 3 марта Федор был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" за "проявленный героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области".2 марта он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте."Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме и добавили, что действия мальчика спасли детям жизнь.2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.Все об атаке украинских диверсантов на Брянскую область читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападенииРаненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвигаСК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт

https://crimea.ria.ru/20230309/otvet-za-bryanskuyu-oblast--minoborony-ob-udarakh-po-obektam-na-ukraine-1127431332.html

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Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки 2023-03-15T14:47 true PT0M13S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, общество, новости, здравоохранение в россии, россия, видео