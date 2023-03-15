Раненный при теракте в Брянске 10-летний Федор выписан из больницы
Раненный при теракте в Брянской области 10-летний Федор выписан из больницы
14:47 15.03.2023 (обновлено: 14:49 15.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Десятилетний Федор, который получил огнестрельное ранение при теракте в Брянске, но при этом спас двух девочек, выписан из больницы, сообщает РИА Новости.
Юного героя на выходе из больницы ждали неравнодушные жители и школьники Брянска, скандировавшие: "Федор, ты наш герой!"
Вместе с мамой в сопровождении губернатора Брянской области Александра Богомаза Федор отправился к новому месту жительства: губернатор региона подарил семье мальчика новый дом.
"Поедем сейчас. Это пригород Климово, там хороший дом. Мы и ремонт сделали, и обстановку закупили. Дом купил из личных средств, а ремонт и обстановку – депутаты при поддержке нашего бизнеса", - сказал губернатор.
Награда за подвиг
Как сообщалось ранее, 3 марта Федор был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" за "проявленный героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области".
2 марта он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте.
"Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме и добавили, что действия мальчика спасли детям жизнь.
2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.
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