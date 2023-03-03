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СК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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СК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт
СК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт - РИА Новости Крым, 03.03.2023
СК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Брянской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T16:59
2023-03-03T17:00
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
украина
россия
диверсанты
александр богомаз
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Брянской области, сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в СК, дело возбуждено по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.В настоящее время в Брянской области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и областного управления ведомства.В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины.По данным ФСБ, российские силовики во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры выдавили противника на территорию Украины. После этого по диверсантам был нанесен массированный артиллерийский удар.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в четверг сообщил, что врачи успешно прооперировали раненого мальчика. Из его тела извлекли пулю натовского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИДПесков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов"Спас двоих детей": раненного в Брянской области мальчика наградят
https://crimea.ria.ru/20230303/posledstviya-napadeniya-ukrainskikh-boevikov-na-bryanskuyu-oblast--video-fsb-1127321484.html
брянская область
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, россия, диверсанты, александр богомаз, теракт
СК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт

СК РФ возбудил уголовное дело после атаки украинских боевиков на села в Брянской области

16:59 03.03.2023 (обновлено: 17:00 03.03.2023)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Брянской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Следственном комитете РФ осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.
Как уточнили в СК, дело возбуждено по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.
В настоящее время в Брянской области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и областного управления ведомства.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
12:40
Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ
В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины.
По данным ФСБ, российские силовики во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры выдавили противника на территорию Украины. После этого по диверсантам был нанесен массированный артиллерийский удар.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в четверг сообщил, что врачи успешно прооперировали раненого мальчика. Из его тела извлекли пулю натовского производства.
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Атака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УкраинаРоссияДиверсантыАлександр БогомазТеракт
 
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