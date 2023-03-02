https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html

"Спас двоих детей": раненого в Брянской области мальчика наградят

"Спас двоих детей": раненого в Брянской области мальчика наградят - РИА Новости Крым, 02.03.2023

"Спас двоих детей": раненого в Брянской области мальчика наградят

Десятилетнего мальчика, который, несмотря на ранение, спас двоих детей во время нападения украинских диверсантов, представят к государственной награде за... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T21:03

2023-03-02T21:03

2023-03-02T21:04

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

общество

александр богомаз

новости

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безопасность

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Десятилетнего мальчика, который, несмотря на ранение, спас двоих детей во время нападения украинских диверсантов, представят к государственной награде за мужество и отвагу. Об этом в эфире Первого канала заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Министр просвещения России Сергей Кравцов также назвал поступок мальчика геройским."Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок", - сказал он журналистам.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что врачи успешно прооперировали раненого при атаке диверсантов ребенка. Из его тела извлекли пулю натовского производства.В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.По информации ЦОС ФСБ украинские националисты, которые совершили атаку на приграничные селе в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, по ним работала артиллерия. При этом в регионе обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты проводят разминирование. Ситуация находится на контроле силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ДРГ в Брянской области: число погибших вырослоЖдать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской областиВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов

https://crimea.ria.ru/20230302/vrachi-prooperirovali-ranennogo-diversantami-malchika-1127310224.html

https://crimea.ria.ru/20230302/putin-ob-ukrainskikh-neonatsistakh-my-ikh-dozhmem-1127306093.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, общество, александр богомаз, новости, россия, безопасность, украина