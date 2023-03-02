https://crimea.ria.ru/20230302/zhdat-li-novykh-ogranicheniy-v-sevastopole-posle-terakta-v-bryanskoy-oblasti-1127312449.html

Ждать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской области

Ждать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Ждать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской области

Севастополь уже живет с принятыми дополнительными мерами по безопасности, и вводить новые после теракта в Брянской области нет необходимости. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T19:25

2023-03-02T19:25

2023-03-02T19:32

севастополь

михаил развожаев

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Севастополь уже живет с принятыми дополнительными мерами по безопасности, и вводить новые после теракта в Брянской области нет необходимости. Об этом в четверг в эфире правительственного телевидения заявил губернатор города Михаил Развожаев."В текущем режиме Севастополь уже живет с принятыми всеми дополнительными мерами", –сказал Развожаев.Он напомнил, что после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе летом прошлого года, в городе был веден желтый уровень террористической опасности, который действует с тех пор не прерываясь."Это целый комплекс дополнительных мероприятий, которые проводят силовые ведомства в рамках желтого уровня. Плюс президент указом своим дал возможность вводить средний уровень реагирования – это тоже дополнительный комплекс мер и полномочий.... Поэтому, если мы не видим где-то каких-то внешних проявлений, это не значит, что работа дополнительная по обеспечению безопасности не ведется", – сказал губернатор.Глава города отметил, что оперативный штаб еще будет собираться и делает это регулярно. "Это внутренняя работа, которая и должна проводиться в достаточно закрытом режиме", – заметил он."С другой стороны, каких-то вещей, виляющих на жизнь людей в городе, не принимается. Принимается для специалистов", — заключил он.Ранее 2 марта Развожаев завил, что после ЧП в Брянской области в Севастополе могут усилить меры безопасности. В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с мирными жителями.Вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что врачи успешно прооперировали раненого мальчика. Из его тела извлекли пулю натовского производства.В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что при осмотре населенных пунктов Брянской области после нападения украинских диверсантов обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты проводят разминирование. Ситуация находится на контроле силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ДРГ в Брянской области: число погибших вырослоВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230302/v-sevastopole-usilyat-mery-bezopasnosti-posle-chp-v-bryanskoy-oblasti-1127309207.html

севастополь

брянская область

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севастополь, михаил развожаев, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, безопасность республики крым и севастополя, общество