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В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
В Севастополе обсудят введение дополнительных мер безопасности после инцидента в Брянской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T17:48
2023-03-02T17:48
2023-03-02T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе обсудят введение дополнительных мер безопасности после инцидента в Брянской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с мирными жителями."После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока. У нас оперативная обстановка спокойная и все под контролем, но в ближайшее время соберем наш оперштаб, который действует в рамках среднего уровня реагирования, и обсудим, какие дополнительные меры безопасности еще можно принять", - сказал Развожаев в ходе совещания с членами правительства города.Глава республики Сергей Аксенов после инцидента в Брянской области заявил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовАтака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло
https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-siloviki-gotovy-k-neytralizatsii-lyubykh-ugroz--aksenov-1127307017.html
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В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
Развожаев: в Севастополе могут усилить меры безопасности после ЧП в Брянской области
17:48 02.03.2023 (обновлено: 17:49 02.03.2023)