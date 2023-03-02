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В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
В Севастополе обсудят введение дополнительных мер безопасности после инцидента в Брянской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T17:48
2023-03-02T17:49
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
новости
общество
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
происшествия
теракт
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе обсудят введение дополнительных мер безопасности после инцидента в Брянской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с мирными жителями."После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока. У нас оперативная обстановка спокойная и все под контролем, но в ближайшее время соберем наш оперштаб, который действует в рамках среднего уровня реагирования, и обсудим, какие дополнительные меры безопасности еще можно принять", - сказал Развожаев в ходе совещания с членами правительства города.Глава республики Сергей Аксенов после инцидента в Брянской области заявил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовАтака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло
https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-siloviki-gotovy-k-neytralizatsii-lyubykh-ugroz--aksenov-1127307017.html
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В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области

Развожаев: в Севастополе могут усилить меры безопасности после ЧП в Брянской области

17:48 02.03.2023 (обновлено: 17:49 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСевастополь зимой
Севастополь зимой - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе обсудят введение дополнительных мер безопасности после инцидента в Брянской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с мирными жителями.
Сергей Аксёнов, председатель Совета министров Республики Крым выступает на сессии Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
16:21
В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
"После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока. У нас оперативная обстановка спокойная и все под контролем, но в ближайшее время соберем наш оперштаб, который действует в рамках среднего уровня реагирования, и обсудим, какие дополнительные меры безопасности еще можно принять", - сказал Развожаев в ходе совещания с членами правительства города.
Глава республики Сергей Аксенов после инцидента в Брянской области заявил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы.
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Заголовок открываемого материала
17:48В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
17:32Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло
17:29Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
17:18Часть Евпатории останется без воды
17:00Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
16:21В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
16:05Что происходит на линии соприкосновения: сводка Минобороны
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15:09Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
15:08ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые
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14:19В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет
14:09Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
13:48Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
13:40Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
13:32В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
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