https://crimea.ria.ru/20230302/v-sevastopole-usilyat-mery-bezopasnosti-posle-chp-v-bryanskoy-oblasti-1127309207.html

В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области

В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023

В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области

В Севастополе обсудят введение дополнительных мер безопасности после инцидента в Брянской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T17:48

2023-03-02T17:48

2023-03-02T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе обсудят введение дополнительных мер безопасности после инцидента в Брянской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с мирными жителями."После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока. У нас оперативная обстановка спокойная и все под контролем, но в ближайшее время соберем наш оперштаб, который действует в рамках среднего уровня реагирования, и обсудим, какие дополнительные меры безопасности еще можно принять", - сказал Развожаев в ходе совещания с членами правительства города.Глава республики Сергей Аксенов после инцидента в Брянской области заявил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовАтака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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