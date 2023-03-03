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Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига
Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига
Ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" награжден 10-летний мальчик, который проявил героизм во время теракта в Брянской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T18:15
2023-03-03T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" награжден 10-летний мальчик, который проявил героизм во время теракта в Брянской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.История подвига мальчика в Брянской области2 марта Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую напали вооруженные боевики. Водитель машины погиб на месте."Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме.И подчеркнули, что смелость и решительность Федора спасли детям жизнь.Кто он – маленький геройФедор воспитывается в многодетной семье, увлекается спортом. Близкие и знакомые характеризуют его как отзывчивого и доброго мальчика, который всегда готов прийти на помощь. Два старших его брата участвуют в специальной военной операции.Сейчас мальчик проходит лечение в Брянской областной больнице №1. Ему провели успешную многочасовую операцию и извлекли пулю. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату. Его уже навестили мама и губернатор региона Александр Богомаз. Говорят – юный герой держится мужественно, ни на что не жалуется и старается приободрить маму.Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены.Все об атаке украинских диверсантов на Брянскую область читайте по ссылке &gt;&gt;2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.Читайте также на РИА Новости Крым:"Спас двоих детей": раненного в Брянской области мальчика наградятАтака ДРГ в Брянской области: число погибших вырослоСК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт
https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, теракт, диверсанты, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир путин (политик), дмитрий песков, александр богомаз
Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига

Следком: раненый 10-летний герой из Брянской области награжден медалью "Доблесть и Отвага"

18:15 03.03.2023 (обновлено: 18:43 03.03.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" награжден 10-летний мальчик, который проявил героизм во время теракта в Брянской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.

История подвига мальчика в Брянской области

2 марта Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую напали вооруженные боевики. Водитель машины погиб на месте.
"Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме.
И подчеркнули, что смелость и решительность Федора спасли детям жизнь.

Кто он – маленький герой

Федор воспитывается в многодетной семье, увлекается спортом. Близкие и знакомые характеризуют его как отзывчивого и доброго мальчика, который всегда готов прийти на помощь. Два старших его брата участвуют в специальной военной операции.
Сейчас мальчик проходит лечение в Брянской областной больнице №1. Ему провели успешную многочасовую операцию и извлекли пулю. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату. Его уже навестили мама и губернатор региона Александр Богомаз. Говорят – юный герой держится мужественно, ни на что не жалуется и старается приободрить маму.
Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены.
Все об атаке украинских диверсантов на Брянскую область читайте по ссылке >>
2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.
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