https://crimea.ria.ru/20230303/ranenogo-v-bryanske-10-letnego-fedora-nagradili-medalyu-istoriya-podviga-1127336800.html
Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига
Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига
Ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" награжден 10-летний мальчик, который проявил героизм во время теракта в Брянской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T18:15
2023-03-03T18:15
2023-03-03T18:43
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
теракт
диверсанты
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
владимир путин (политик)
дмитрий песков
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" награжден 10-летний мальчик, который проявил героизм во время теракта в Брянской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.История подвига мальчика в Брянской области2 марта Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую напали вооруженные боевики. Водитель машины погиб на месте."Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме.И подчеркнули, что смелость и решительность Федора спасли детям жизнь.Кто он – маленький геройФедор воспитывается в многодетной семье, увлекается спортом. Близкие и знакомые характеризуют его как отзывчивого и доброго мальчика, который всегда готов прийти на помощь. Два старших его брата участвуют в специальной военной операции.Сейчас мальчик проходит лечение в Брянской областной больнице №1. Ему провели успешную многочасовую операцию и извлекли пулю. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату. Его уже навестили мама и губернатор региона Александр Богомаз. Говорят – юный герой держится мужественно, ни на что не жалуется и старается приободрить маму.Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены.Все об атаке украинских диверсантов на Брянскую область читайте по ссылке >>2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.Читайте также на РИА Новости Крым:"Спас двоих детей": раненного в Брянской области мальчика наградятАтака ДРГ в Брянской области: число погибших вырослоСК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт
https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака диверсантов на брянскую область, брянская область, теракт, диверсанты, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир путин (политик), дмитрий песков, александр богомаз
Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига
Следком: раненый 10-летний герой из Брянской области награжден медалью "Доблесть и Отвага"
18:15 03.03.2023 (обновлено: 18:43 03.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" награжден 10-летний мальчик, который проявил героизм во время теракта в Брянской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.
История подвига мальчика в Брянской области
2 марта Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую напали вооруженные боевики. Водитель машины погиб на месте.
"Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме.
И подчеркнули, что смелость и решительность Федора спасли детям жизнь.
Кто он – маленький герой
Федор воспитывается в многодетной семье, увлекается спортом. Близкие и знакомые характеризуют его как отзывчивого и доброго мальчика, который всегда готов прийти на помощь. Два старших его брата участвуют в специальной военной операции.
Сейчас мальчик проходит лечение в Брянской областной больнице №1. Ему провели успешную многочасовую операцию и извлекли пулю. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату. Его уже навестили мама и губернатор региона Александр Богомаз. Говорят – юный герой держится мужественно, ни на что не жалуется и старается приободрить маму.
Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и все в Кремле восхищены
геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены.
2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.
Читайте также на РИА Новости Крым: