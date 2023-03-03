https://crimea.ria.ru/20230303/ranenogo-v-bryanske-10-letnego-fedora-nagradili-medalyu-istoriya-podviga-1127336800.html

Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига

Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига

Ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" награжден 10-летний мальчик, который проявил героизм во время теракта в Брянской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T18:15

2023-03-03T18:15

2023-03-03T18:43

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

теракт

диверсанты

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

владимир путин (политик)

дмитрий песков

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" награжден 10-летний мальчик, который проявил героизм во время теракта в Брянской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.История подвига мальчика в Брянской области2 марта Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую напали вооруженные боевики. Водитель машины погиб на месте."Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме.И подчеркнули, что смелость и решительность Федора спасли детям жизнь.Кто он – маленький геройФедор воспитывается в многодетной семье, увлекается спортом. Близкие и знакомые характеризуют его как отзывчивого и доброго мальчика, который всегда готов прийти на помощь. Два старших его брата участвуют в специальной военной операции.Сейчас мальчик проходит лечение в Брянской областной больнице №1. Ему провели успешную многочасовую операцию и извлекли пулю. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату. Его уже навестили мама и губернатор региона Александр Богомаз. Говорят – юный герой держится мужественно, ни на что не жалуется и старается приободрить маму.Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены.Все об атаке украинских диверсантов на Брянскую область читайте по ссылке >>2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.Читайте также на РИА Новости Крым:"Спас двоих детей": раненного в Брянской области мальчика наградятАтака ДРГ в Брянской области: число погибших вырослоСК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт

https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, теракт, диверсанты, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир путин (политик), дмитрий песков, александр богомаз