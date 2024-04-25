https://crimea.ria.ru/20240425/glavnoe-za-den-25-aprelya-1136866792.html
Главное за день: 25 апреля
Главное за день: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Главное за день: 25 апреля
Украинские боевики наносили удары в разных регионах России – пострадали и погибли люди. Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод контингента... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T22:33
2024-04-25T22:33
2024-04-25T22:33
главное за день
политика
происшествия
дмитрий песков
сша
пентагон
омск
здравоохранение в россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136597221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f32734883a2e12eebec1219256360767.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики наносили удары в разных регионах России – пострадали и погибли люди. Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод контингента НАТО, заявил Лукашенко. ФСБ в Твери арестовала двух человек за установленный под мостом муляж бомбы, а в Омске горели цистерны с нефтепродуктами. Российские медики первыми в мире разработали лекарство от болезни Бехтерева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ по российской территорииВ Брянской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, в результате чего пострадали четыре человека, включая подростка 14 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.В Запорожской области ударом украинского дрона был уничтожен гражданский автомобиль, погибли муж и жена, сиротами остались четверо детей.Вечером 25 апреля стало известно об ударе по жилому дому в городе Токмак Запорожской области. Пострадало не менее трех человек, еще один ребенок был ранен в городе Таврийск Херсонской области.Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТООб этом в четверг на Всебелорусском народном собрании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", – сказал глава Белоруссии.Муляжи "взрывчатки"ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери за установку муляжей "взрывчатки". Задержанные - сотрудники частных организаций по обеспечению транспортной безопасности, сообщили в ЦОС ФСБ России. Предприятия оказывали услуги на критически важных объектах инфраструктуры нескольких регионов страны."Пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Тверь, - сказано в сообщении. – Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин, им предъявлено обвинение, в настоящее время они арестованы".В Запорожской области за шпионаж в пользу ВСУ был задержан гражданин Украины, который осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил РФ.Цистерны с нефтепродуктами горели в ОмскеВозгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске, сообщила пресс-служба МЧС России."На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров", – говорится в сообщении.Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. На месте работали 58 специалистов и 15 единиц техники, к тушению привлекли два пожарных поезда.В России зарегистрирован препарат от болезни БехтереваПервый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности, отметили в ведомстве.Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма, подчеркнули в Минздраве.
https://crimea.ria.ru/20240425/peskov-postavka-vsu-raket--podtverzhdenie-vovlechennosti-ssha-v-konflikt-1136863548.html
https://crimea.ria.ru/20240425/novak-poruchil-fas-proverit-tseny-na-toplivo-v-yuzhnom-federalnom-okruge-1136865880.html
https://crimea.ria.ru/20240425/ukraina-mozhet-atakovat-krym-raketami-atacms---pentagon-1136866582.html
https://crimea.ria.ru/20240425/lechenie-orvi-bez-antibiotikov---vrach-otsenil-novyy-standart-minzdrava-1136860494.html
сша
омск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136597221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e7b078d35ce76c4741c31adf0800a13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, политика, происшествия, дмитрий песков, сша, пентагон, омск, здравоохранение в россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики наносили удары в разных регионах России – пострадали и погибли люди. Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод контингента НАТО, заявил Лукашенко. ФСБ в Твери арестовала двух человек за установленный под мостом муляж бомбы, а в Омске горели цистерны с нефтепродуктами. Российские медики первыми в мире разработали лекарство от болезни Бехтерева.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Удары ВСУ по российской территории
В Брянской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу
, в результате чего пострадали четыре человека, включая подростка 14 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.
В Запорожской области ударом украинского дрона был уничтожен
гражданский автомобиль, погибли муж и жена, сиротами остались четверо детей.
Вечером 25 апреля стало известно об ударе по жилому дому в городе Токмак
Запорожской области. Пострадало не менее трех человек, еще один ребенок был ранен
в городе Таврийск Херсонской области.
Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО
Об этом в четверг на Всебелорусском народном собрании заявил президент Белоруссии
Александр Лукашенко.
"Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", – сказал глава Белоруссии.
Муляжи "взрывчатки"
ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери за установку муляжей "взрывчатки". Задержанные - сотрудники частных организаций по обеспечению транспортной безопасности, сообщили в ЦОС ФСБ России
. Предприятия оказывали услуги на критически важных объектах инфраструктуры нескольких регионов страны.
"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Тверь, - сказано в сообщении. – Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин, им предъявлено обвинение, в настоящее время они арестованы".
В Запорожской области за шпионаж в пользу ВСУ
был задержан гражданин Украины, который осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил РФ.
Цистерны с нефтепродуктами горели в Омске
Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске
, сообщила пресс-служба МЧС России.
"На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров", – говорится в сообщении.
Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. На месте работали 58 специалистов и 15 единиц техники, к тушению привлекли два пожарных поезда.
В России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева
Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России,
сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности, отметили в ведомстве.
"Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. Это первый в классе таргетный препарат, который воздействует на причину заболевания", – сказано в сообщении.
Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма, подчеркнули в Минздраве.