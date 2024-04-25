https://crimea.ria.ru/20240425/glavnoe-za-den-25-aprelya-1136866792.html

Главное за день: 25 апреля

Главное за день: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Главное за день: 25 апреля

Украинские боевики наносили удары в разных регионах России – пострадали и погибли люди. Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод контингента... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T22:33

2024-04-25T22:33

2024-04-25T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики наносили удары в разных регионах России – пострадали и погибли люди. Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод контингента НАТО, заявил Лукашенко. ФСБ в Твери арестовала двух человек за установленный под мостом муляж бомбы, а в Омске горели цистерны с нефтепродуктами. Российские медики первыми в мире разработали лекарство от болезни Бехтерева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ по российской территорииВ Брянской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, в результате чего пострадали четыре человека, включая подростка 14 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.В Запорожской области ударом украинского дрона был уничтожен гражданский автомобиль, погибли муж и жена, сиротами остались четверо детей.Вечером 25 апреля стало известно об ударе по жилому дому в городе Токмак Запорожской области. Пострадало не менее трех человек, еще один ребенок был ранен в городе Таврийск Херсонской области.Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТООб этом в четверг на Всебелорусском народном собрании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", – сказал глава Белоруссии.Муляжи "взрывчатки"ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери за установку муляжей "взрывчатки". Задержанные - сотрудники частных организаций по обеспечению транспортной безопасности, сообщили в ЦОС ФСБ России. Предприятия оказывали услуги на критически важных объектах инфраструктуры нескольких регионов страны."Пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Тверь, - сказано в сообщении. – Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин, им предъявлено обвинение, в настоящее время они арестованы".В Запорожской области за шпионаж в пользу ВСУ был задержан гражданин Украины, который осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил РФ.Цистерны с нефтепродуктами горели в ОмскеВозгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске, сообщила пресс-служба МЧС России."На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров", – говорится в сообщении.Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. На месте работали 58 специалистов и 15 единиц техники, к тушению привлекли два пожарных поезда.В России зарегистрирован препарат от болезни БехтереваПервый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности, отметили в ведомстве.Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма, подчеркнули в Минздраве.

https://crimea.ria.ru/20240425/peskov-postavka-vsu-raket--podtverzhdenie-vovlechennosti-ssha-v-konflikt-1136863548.html

https://crimea.ria.ru/20240425/novak-poruchil-fas-proverit-tseny-na-toplivo-v-yuzhnom-federalnom-okruge-1136865880.html

https://crimea.ria.ru/20240425/ukraina-mozhet-atakovat-krym-raketami-atacms---pentagon-1136866582.html

https://crimea.ria.ru/20240425/lechenie-orvi-bez-antibiotikov---vrach-otsenil-novyy-standart-minzdrava-1136860494.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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