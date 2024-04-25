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Главное за день: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Главное за день: 25 апреля
Главное за день: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Главное за день: 25 апреля
Украинские боевики наносили удары в разных регионах России – пострадали и погибли люди. Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод контингента... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T22:33
2024-04-25T22:33
главное за день
политика
происшествия
дмитрий песков
сша
пентагон
омск
здравоохранение в россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики наносили удары в разных регионах России – пострадали и погибли люди. Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод контингента НАТО, заявил Лукашенко. ФСБ в Твери арестовала двух человек за установленный под мостом муляж бомбы, а в Омске горели цистерны с нефтепродуктами. Российские медики первыми в мире разработали лекарство от болезни Бехтерева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ по российской территорииВ Брянской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, в результате чего пострадали четыре человека, включая подростка 14 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.В Запорожской области ударом украинского дрона был уничтожен гражданский автомобиль, погибли муж и жена, сиротами остались четверо детей.Вечером 25 апреля стало известно об ударе по жилому дому в городе Токмак Запорожской области. Пострадало не менее трех человек, еще один ребенок был ранен в городе Таврийск Херсонской области.Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТООб этом в четверг на Всебелорусском народном собрании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", – сказал глава Белоруссии.Муляжи "взрывчатки"ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери за установку муляжей "взрывчатки". Задержанные - сотрудники частных организаций по обеспечению транспортной безопасности, сообщили в ЦОС ФСБ России. Предприятия оказывали услуги на критически важных объектах инфраструктуры нескольких регионов страны."Пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Тверь, - сказано в сообщении. – Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин, им предъявлено обвинение, в настоящее время они арестованы".В Запорожской области за шпионаж в пользу ВСУ был задержан гражданин Украины, который осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил РФ.Цистерны с нефтепродуктами горели в ОмскеВозгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске, сообщила пресс-служба МЧС России."На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров", – говорится в сообщении.Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. На месте работали 58 специалистов и 15 единиц техники, к тушению привлекли два пожарных поезда.В России зарегистрирован препарат от болезни БехтереваПервый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности, отметили в ведомстве.Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма, подчеркнули в Минздраве.
https://crimea.ria.ru/20240425/peskov-postavka-vsu-raket--podtverzhdenie-vovlechennosti-ssha-v-konflikt-1136863548.html
https://crimea.ria.ru/20240425/novak-poruchil-fas-proverit-tseny-na-toplivo-v-yuzhnom-federalnom-okruge-1136865880.html
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главное за день, политика, происшествия, дмитрий песков, сша, пентагон, омск, здравоохранение в россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
Главное за день: 25 апреля

Главные события и заявления четверга, 25 апреля

22:33 25.04.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики наносили удары в разных регионах России – пострадали и погибли люди. Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод контингента НАТО, заявил Лукашенко. ФСБ в Твери арестовала двух человек за установленный под мостом муляж бомбы, а в Омске горели цистерны с нефтепродуктами. Российские медики первыми в мире разработали лекарство от болезни Бехтерева.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удары ВСУ по российской территории

В Брянской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, в результате чего пострадали четыре человека, включая подростка 14 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.
В Запорожской области ударом украинского дрона был уничтожен гражданский автомобиль, погибли муж и жена, сиротами остались четверо детей.
Вечером 25 апреля стало известно об ударе по жилому дому в городе Токмак Запорожской области. Пострадало не менее трех человек, еще один ребенок был ранен в городе Таврийск Херсонской области.

Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО

Об этом в четверг на Всебелорусском народном собрании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", – сказал глава Белоруссии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
19:17
Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт

Муляжи "взрывчатки"

ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери за установку муляжей "взрывчатки". Задержанные - сотрудники частных организаций по обеспечению транспортной безопасности, сообщили в ЦОС ФСБ России. Предприятия оказывали услуги на критически важных объектах инфраструктуры нескольких регионов страны.
"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Тверь, - сказано в сообщении. – Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин, им предъявлено обвинение, в настоящее время они арестованы".
В Запорожской области за шпионаж в пользу ВСУ был задержан гражданин Украины, который осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил РФ.
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
21:29
Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе

Цистерны с нефтепродуктами горели в Омске

Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске, сообщила пресс-служба МЧС России.
"На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров", – говорится в сообщении.
Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. На месте работали 58 специалистов и 15 единиц техники, к тушению привлекли два пожарных поезда.
Запуск американской ракеты ATACMS
22:13
Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон

В России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева

Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности, отметили в ведомстве.
"Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. Это первый в классе таргетный препарат, который воздействует на причину заболевания", – сказано в сообщении.
Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма, подчеркнули в Минздраве.
Лечение ОРВИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
20:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт Минздрава
 
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23:20Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти
22:53Главные новости Крыма: 25 апреля
22:33Главное за день: 25 апреля
22:13Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
22:04Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий
21:51Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути
21:29Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе
21:13Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету
21:05В Военной гавани Новороссийска слышна артиллерийская стрельба
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