https://crimea.ria.ru/20240425/za-shpionazh-v-polzu-sbu-v-zaporozhskoy-oblasti-zaderzhan-grazhdanin-ukrainy-1136839618.html

За шпионаж в пользу СБУ в Запорожской области задержан гражданин Украины

За шпионаж в пользу СБУ в Запорожской области задержан гражданин Украины - РИА Новости Крым, 25.04.2024

За шпионаж в пользу СБУ в Запорожской области задержан гражданин Украины

Спецслужбы России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T11:32

2024-04-25T11:32

2024-04-25T11:51

сбу (служба безопасности украины)

новости

запорожская область

антитеррор

безопасность

шпионаж

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Спецслужбы России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях Вооруженных сил РФ на территории Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России."УФСБ России по Запорожской области совместно с УФСБ России по ФСВНГ Российской Федерации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию сотрудника СБУ осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил РФ на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов", – говорится в сообщении ведомства.Там отметили, что гражданин Украины по указанию куратора из СБУ осуществил сбор сведений в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры Запорожской области."В результате проведенных следственных действий по месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты документы и иные доказательства, свидетельствующие об осуществлении им противоправной деятельности. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж", – добавляется в сообщении.Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режимаНакануне Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил, что число террористических актов в России выросло более чем втрое. За прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений, в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз. Генпрокурор подчеркнул, что одной из значимых сфер приложения усилий всех уполномоченных органов в 2023 году оставалась работа по противодействию экстремизму и терроризму.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкоматеПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), новости, запорожская область, антитеррор, безопасность, шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)