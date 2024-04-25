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Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске
Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске
Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T10:20
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пожар
омск
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники. Также к тушению привлечены два пожарных поезда.Накануне в районе Симферополя загорелась железнодорожная цистерна с топливом. ЧП произошло около 12:40 на улице Монтажная в поселке Комсомольское. В результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
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РИА Новости Крым
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пожар, омск, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске

В Омске горят железнодорожные цистерны с нефтепродуктами – привлечены пожарные поезда

10:20 25.04.2024
 
© МЧС РоссииВ Омске горят железнодорожные цистерны с нефтепродуктами
В Омске горят железнодорожные цистерны с нефтепродуктами
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров", – говорится в сообщении.
Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.
На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники. Также к тушению привлечены два пожарных поезда.
Накануне в районе Симферополя загорелась железнодорожная цистерна с топливом. ЧП произошло около 12:40 на улице Монтажная в поселке Комсомольское. В результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
 
ПожарОмскПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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