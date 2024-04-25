https://crimea.ria.ru/20240425/tsisterny-s-nefteproduktami-goryat-v-omske-1136838087.html
Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске
Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске
Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T10:20
2024-04-25T10:20
2024-04-25T10:20
пожар
омск
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136837974_0:3:1243:702_1920x0_80_0_0_fffae1434250ea4718d3e0cce745619a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники. Также к тушению привлечены два пожарных поезда.Накануне в районе Симферополя загорелась железнодорожная цистерна с топливом. ЧП произошло около 12:40 на улице Монтажная в поселке Комсомольское. В результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
омск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136837974_152:0:1092:705_1920x0_80_0_0_dd750c60481a963e7f647ec52527350d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, омск, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске
В Омске горят железнодорожные цистерны с нефтепродуктами – привлечены пожарные поезда