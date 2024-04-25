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Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске

Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Цистерны с нефтепродуктами горят в Омске

Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T10:20

2024-04-25T10:20

2024-04-25T10:20

пожар

омск

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники. Также к тушению привлечены два пожарных поезда.Накануне в районе Симферополя загорелась железнодорожная цистерна с топливом. ЧП произошло около 12:40 на улице Монтажная в поселке Комсомольское. В результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

омск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, омск, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)