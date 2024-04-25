https://crimea.ria.ru/20240425/belorusskaya-oppozitsiya-planiruet-zakhvat-territorii-i-vvod-voysk-nato-1136846610.html

Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО

Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО

Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T13:47

2024-04-25T13:47

2024-04-25T13:53

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

новости

россия

нато

граница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.Собрание проходит в Минске. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.Вступление Белоруссии в военный конфликт с Украиной будет бессмысленным шагом и сыграет лишь на руку НАТО, заявил ранее журналистам Александр Лукашенко. Президент Белоруссии также прокомментировал вероятность отправки на Украину французского военного контингента. По его словам, Париж "пытается запугать" Москву и Минск.Читайте также на РИА Новости Крым:Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ ЛукашенкоЗакроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе УкраиныКрым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, россия, нато, граница