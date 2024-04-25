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Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО
Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО
Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T13:47
2024-04-25T13:53
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
россия
нато
граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.Собрание проходит в Минске. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.Вступление Белоруссии в военный конфликт с Украиной будет бессмысленным шагом и сыграет лишь на руку НАТО, заявил ранее журналистам Александр Лукашенко. Президент Белоруссии также прокомментировал вероятность отправки на Украину французского военного контингента. По его словам, Париж "пытается запугать" Москву и Минск.Читайте также на РИА Новости Крым:Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ ЛукашенкоЗакроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе УкраиныКрым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, россия, нато, граница
Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО

Кураторы белорусской оппозиции планируют обратиться к НАТО по поводу ввода войск

13:47 25.04.2024 (обновлено: 13:53 25.04.2024)
 
© Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", – сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание проходит в Минске. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Вступление Белоруссии в военный конфликт с Украиной будет бессмысленным шагом и сыграет лишь на руку НАТО, заявил ранее журналистам Александр Лукашенко. Президент Белоруссии также прокомментировал вероятность отправки на Украину французского военного контингента. По его словам, Париж "пытается запугать" Москву и Минск.
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Заголовок открываемого материала
14:02Лукашенко рассказал о мобилизации в Белоруссии
13:47Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО
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