https://crimea.ria.ru/20240425/belorusskaya-oppozitsiya-planiruet-zakhvat-territorii-i-vvod-voysk-nato-1136846610.html
Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО
Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО
Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T13:47
2024-04-25T13:47
2024-04-25T13:53
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.Собрание проходит в Минске. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.Вступление Белоруссии в военный конфликт с Украиной будет бессмысленным шагом и сыграет лишь на руку НАТО, заявил ранее журналистам Александр Лукашенко. Президент Белоруссии также прокомментировал вероятность отправки на Украину французского военного контингента. По его словам, Париж "пытается запугать" Москву и Минск.Читайте также на РИА Новости Крым:Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ ЛукашенкоЗакроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе УкраиныКрым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, россия, нато, граница
Белорусская оппозиция планирует захват территории и ввод войск НАТО
Кураторы белорусской оппозиции планируют обратиться к НАТО по поводу ввода войск
13:47 25.04.2024 (обновлено: 13:53 25.04.2024)