https://crimea.ria.ru/20240412/lukashenko-vyskazalsya-o-vstuplenii-belorussii-v-konflikt-s-ukrainoy-1136507818.html

Лукашенко высказался о вступлении Белоруссии в конфликт с Украиной

Лукашенко высказался о вступлении Белоруссии в конфликт с Украиной - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Лукашенко высказался о вступлении Белоруссии в конфликт с Украиной

Вступление Белоруссии в военный конфликт с Украиной будет бессмысленным шагом и сыграет лишь на руку НАТО, заявил журналистам президент республики Александр... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T14:40

2024-04-12T14:40

2024-04-12T14:55

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

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безопасность

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франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вступление Белоруссии в военный конфликт с Украиной будет бессмысленным шагом и сыграет лишь на руку НАТО, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко. Видео общения с представителями СМИ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.По словам Лукашенко, если бы Белоруссия сегодня "вступила в войну против Украины, это бы ничего не дало", потому что "у Украины граница с Белоруссией забаррикадирована так, что туда не подойти"."Она полностью заминирована, забетонирована и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе", - добавил он.Президент Белоруссии также прокомментировал вероятность отправки на Украину французского военного контингента. По его словам, Париж "пытается запугать" Москву и Минск.Накануне Лукашенко заявил, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом.Директор СВР Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что Франция готовит для отправки на Украину военный контингент, который на первоначальном этапе составит порядка 2 000 человек. Глава российской разведки подчеркнул, что французские военные на Украине станут приоритетной целью для России, "как и все французы, когда-либо приходившие на территорию Русского мира с мечом".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствия отправки на Украину иностранных военных контингентов могут быть непоправимыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Они загнали себя в угол – Путин о главном просчете КиеваСоздание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, безопасность, политика, нато, россия, франция, контингент нато, новости