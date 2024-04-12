Лукашенко высказался о вступлении Белоруссии в конфликт с Украиной
Лукашенко: вступление Белоруссии в войну с Украиной ничего не даст
14:40 12.04.2024 (обновлено: 14:55 12.04.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкСпектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вступление Белоруссии в военный конфликт с Украиной будет бессмысленным шагом и сыграет лишь на руку НАТО, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко. Видео общения с представителями СМИ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Это НАТО хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной. Что произойдет? ... 1500 километров примерно нашей границы с Украиной и еще 1500 километров – на прибалтийском и польском направлениях. Три тысячи километров нам с вами (с Россией – ред.) придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим", - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, если бы Белоруссия сегодня "вступила в войну против Украины, это бы ничего не дало", потому что "у Украины граница с Белоруссией забаррикадирована так, что туда не подойти".
"Она полностью заминирована, забетонирована и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе", - добавил он.
Президент Белоруссии также прокомментировал вероятность отправки на Украину французского военного контингента. По его словам, Париж "пытается запугать" Москву и Минск.
"Французы будут защищать Украину. Это смех. Никакие французы туда не полезут и защищать не будут, это все разговоры", - уверен Лукашенко.
Накануне Лукашенко заявил, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом.
Директор СВР Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что Франция готовит для отправки на Украину военный контингент, который на первоначальном этапе составит порядка 2 000 человек. Глава российской разведки подчеркнул, что французские военные на Украине станут приоритетной целью для России, "как и все французы, когда-либо приходившие на территорию Русского мира с мечом".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствия отправки на Украину иностранных военных контингентов могут быть непоправимыми.
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