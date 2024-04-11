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Они загнали себя в угол – Путин о главном просчете Киева
Они загнали себя в угол – Путин о главном просчете Киева - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Они загнали себя в угол – Путин о главном просчете Киева
Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, но это невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T21:54
2024-04-11T21:54
2024-04-11T22:13
владимир путин (политик)
николай лукашенко
белоруссия
россия
украина
переговоры
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, но это невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.Он также напомнил, что Москва никогда не отказывались от мирного разрешения споров и всегда была склонна именно к этому.Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране, заявлял ранее лидер российского государства. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньшеПутин: Россия пока не достигла целей СВОМир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту
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владимир путин (политик), николай лукашенко, белоруссия, россия, украина, переговоры, всу (вооруженные силы украины)
Они загнали себя в угол – Путин о главном просчете Киева
Путин: победить Россию на поле боя невозможно
21:54 11.04.2024 (обновлено: 22:13 11.04.2024)