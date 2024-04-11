https://crimea.ria.ru/20240411/oni-zagnali-sebya-v-ugol--putin-o-glavnom-proschete-kieva-1136496744.html

Они загнали себя в угол – Путин о главном просчете Киева

Они загнали себя в угол – Путин о главном просчете Киева - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Они загнали себя в угол – Путин о главном просчете Киева

Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, но это невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T21:54

2024-04-11T21:54

2024-04-11T22:13

владимир путин (политик)

николай лукашенко

белоруссия

россия

украина

переговоры

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, но это невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.Он также напомнил, что Москва никогда не отказывались от мирного разрешения споров и всегда была склонна именно к этому.Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране, заявлял ранее лидер российского государства. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньшеПутин: Россия пока не достигла целей СВОМир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту

белоруссия

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), николай лукашенко, белоруссия, россия, украина, переговоры, всу (вооруженные силы украины)