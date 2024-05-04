Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240504/chp-v-belgorode-postradali-pyat-chelovek-i-povrezhdeny-30-domov-1137048751.html
ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов - РИА Новости Крым, 04.05.2024
ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
Пять человек ранены в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T16:11
2024-05-04T16:21
белгород
взрыв
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137048638_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_ff40ce3774e86bf959d31a4dfcd5e4b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадали пять человек", - сообщил он в своем Telegram.По данным губернатора, среди пострадавших три женщины и двое мужчин с серьезными травмами."Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой", - перечислил губернатор.Он добавил также, что в городе уже выявили повреждения в 30 частных жилых домах, повреждены 10 машин. "Пожарными расчетами ликвидируются два очага возгорания. Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьезные разрушения. Чудом все остались живы. С понедельника начнем делать замеры и приступим к восстановлению", - добавил Гладков.По его данным, на месте работают все оперативные службы. Идет подомовой обход.В субботу атаке украинских дронов-камикадзе подверглись два населенных пункта области. В результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона поврежден жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильцаНад Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137048638_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_866fba823df4b1c6776c644f09c61161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, взрыв, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, общество
ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов

В Белгороде при взрыве ранены пять человек и повреждены 30 домов - Гладков

16:11 04.05.2024 (обновлено: 16:21 04.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ городе Белгороде произошел взрыв
В городе Белгороде произошел взрыв
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадали пять человек", - сообщил он в своем Telegram.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия взрыва в Белгороде
По данным губернатора, среди пострадавших три женщины и двое мужчин с серьезными травмами.
"Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой", - перечислил губернатор.
Он добавил также, что в городе уже выявили повреждения в 30 частных жилых домах, повреждены 10 машин.
"Пожарными расчетами ликвидируются два очага возгорания. Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьезные разрушения. Чудом все остались живы. С понедельника начнем делать замеры и приступим к восстановлению", - добавил Гладков.
По его данным, на месте работают все оперативные службы. Идет подомовой обход.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия взрыва в Белгороде
В субботу атаке украинских дронов-камикадзе подверглись два населенных пункта области. В результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона поврежден жилой дом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца
Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
 
БелгородВзрывБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Площадь пожара на складе под Симферополем выросла в два раза
18:04В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице
17:52Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
17:39В Симферополе вспыхнул пожар
17:29Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск
17:07"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
16:45В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге
16:26Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю
16:11ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
16:05В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
15:56Движение по Крымскому мосту открыто
15:45Крымский мост закрыт
15:21Зеленского объявили в розыск
15:14Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
14:56Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО
14:40Российские ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS и 17 авиабомб Hammer
14:2625 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА
14:16Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
13:54В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки
13:32В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца
Лента новостейМолния