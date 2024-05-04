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ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов - РИА Новости Крым, 04.05.2024
ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
Пять человек ранены в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T16:11
2024-05-04T16:11
2024-05-04T16:21
белгород
взрыв
белгородская область
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вячеслав гладков
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадали пять человек", - сообщил он в своем Telegram.По данным губернатора, среди пострадавших три женщины и двое мужчин с серьезными травмами."Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой", - перечислил губернатор.Он добавил также, что в городе уже выявили повреждения в 30 частных жилых домах, повреждены 10 машин. "Пожарными расчетами ликвидируются два очага возгорания. Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьезные разрушения. Чудом все остались живы. С понедельника начнем делать замеры и приступим к восстановлению", - добавил Гладков.По его данным, на месте работают все оперативные службы. Идет подомовой обход.В субботу атаке украинских дронов-камикадзе подверглись два населенных пункта области. В результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона поврежден жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильцаНад Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
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РИА Новости Крым
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белгород, взрыв, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, общество
ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
В Белгороде при взрыве ранены пять человек и повреждены 30 домов - Гладков
16:11 04.05.2024 (обновлено: 16:21 04.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадали пять человек", - сообщил он в своем Telegram.
По данным губернатора, среди пострадавших три женщины и двое мужчин с серьезными травмами.
"Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой", - перечислил губернатор.
Он добавил также, что в городе уже выявили повреждения в 30 частных жилых домах, повреждены 10 машин.
"Пожарными расчетами ликвидируются два очага возгорания. Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьезные разрушения. Чудом все остались живы. С понедельника начнем делать замеры и приступим к восстановлению", - добавил Гладков.
По его данным, на месте работают все оперативные службы. Идет подомовой обход.
В субботу атаке украинских дронов-камикадзе подверглись два населенных пункта
области. В результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона поврежден жилой дом.
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