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В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца
В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца
Четыре человека эвакуированы из-под завалов многоэтажки в городе Токмак после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили глава Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T13:32
2024-05-04T13:36
токмак
евгений балицкий
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Четыре человека эвакуированы из-под завалов многоэтажки в городе Токмак после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили глава Запорожской области Евгений Балицкий.ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Токмаке в пятницу вечером. По данным Балицкого, в результате пострадали четыре человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Он отметил, что повреждены восемь квартир, из них полностью разрушены четыре.Он отметил, что аварийно-спасательные работы на месте завершены.Он поблагодарил экстренные службы за слаженную работу, благодаря которой удалось максимально быстро оказать помощь пострадавшим жильцам дома.Это уже не первый прицельный обстрел боевиков киевского режима мирной инфраструктуры города. 25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.Читайте также на РИА Новости Крым:Под завалами дома в Токмаке нашли погибшегоВ Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связиЖенщина погибла при обстреле в Курской области
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токмак, евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости
В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца

При разборе завалов многоэтажки в Токмаке после удара ВСУ эвакуированы четыре человека

13:32 04.05.2024 (обновлено: 13:36 04.05.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия обстрела со стороны ВСУ многоэтажки в Токмаке
Последствия обстрела со стороны ВСУ многоэтажки в Токмаке
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Четыре человека эвакуированы из-под завалов многоэтажки в городе Токмак после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили глава Запорожской области Евгений Балицкий.
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Токмаке в пятницу вечером. По данным Балицкого, в результате пострадали четыре человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Он отметил, что повреждены восемь квартир, из них полностью разрушены четыре.
Он отметил, что аварийно-спасательные работы на месте завершены.
"Всем пострадавшим оказывается помощь. Также эвакуированы четыре человека, чьи квартиры полностью разрушены", - написал он в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил экстренные службы за слаженную работу, благодаря которой удалось максимально быстро оказать помощь пострадавшим жильцам дома.
Это уже не первый прицельный обстрел боевиков киевского режима мирной инфраструктуры города. 25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.
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ТокмакЕвгений БалицкийЗапорожская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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