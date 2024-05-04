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Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллона - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллона
Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллона - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллона
Пожар на складе под Симферополем локализован на площади 1 000 квадратных метров. Из огня спасатели вынесли два газовых баллона, на месте создан оперативный... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T18:50
2024-05-04T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Пожар на складе под Симферополем локализован на площади 1 000 квадратных метров. Из огня спасатели вынесли два газовых баллона, на месте создан оперативный штаб. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России по Республике Крым.Пожар в районе поселка ГРЭС под Симферополем вспыхнул днем 4 апреля, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу "квадратов". Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:39. Спасатели были на месте через шесть минут.Отмечается, что тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности. На месте работает начальник Главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин. Создан штаб пожаротушения, три боевых участка и два звена газодымозащитной службы, на тушение подано шесть стволов.К ликвидации возгорания были привлечены 88 человек и 21 единица техники, из них от МЧС России 73 человек и 14 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громкоГде в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасыБудет громко: где в четверг уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму
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крым, симферополь, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия, новости крыма
Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллона

Пожар на складе в Симферополе локализован на площади тысяча "квадратов" – МЧС

18:50 04.05.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар на складе в Симферополе локализован на площади тысяча "квадратов" – МЧС
Пожар на складе в Симферополе локализован на площади тысяча квадратов – МЧС
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Пожар на складе под Симферополем локализован на площади 1 000 квадратных метров. Из огня спасатели вынесли два газовых баллона, на месте создан оперативный штаб. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России по Республике Крым.
Пожар в районе поселка ГРЭС под Симферополем вспыхнул днем 4 апреля, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу "квадратов". Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:39. Спасатели были на месте через шесть минут.
Отмечается, что тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности. На месте работает начальник Главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин. Создан штаб пожаротушения, три боевых участка и два звена газодымозащитной службы, на тушение подано шесть стволов.
"Проведена разведка звеньями газодымозащитной службы. Обнаружены и эвакуированы газовые баллоны. В 18:14 благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев пожар удалось локализовать", - информирует пресс-служба.
К ликвидации возгорания были привлечены 88 человек и 21 единица техники, из них от МЧС России 73 человек и 14 единиц техники.
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КрымСимферопольГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарПроисшествияНовости Крыма
 
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