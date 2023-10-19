https://crimea.ria.ru/20231019/unichtozhenie-boepripasov-gde-v-krymu-budet-gromko-1132187707.html

Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко

Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко

В четверг в четырех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T08:43

2023-10-19T08:43

2023-10-19T08:44

безопасность республики крым и севастополя

олег крючков

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ленинский район

старый крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В четверг в четырех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков."Сегодня, 19 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаИз бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, крым, новости крыма, джанкойский район, ленинский район, старый крым