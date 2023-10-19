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Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко
Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко
В четверг в четырех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T08:43
2023-10-19T08:44
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В четверг в четырех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков."Сегодня, 19 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаИз бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
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безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, крым, новости крыма, джанкойский район, ленинский район, старый крым
Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко

В четырех районах Крыма в четверг будут уничтожать взрывоопасные предметы

08:43 19.10.2023 (обновлено: 08:44 19.10.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМашина МЧС в Севастополе
Машина МЧС в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В четверг в четырех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков.
"Сегодня, 19 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
В селах Чистополье и Осовины Ленинского района уничтожать боеприпасы будут в течение всего дня - с 10 до 18 часов. В Старом Крыму громкие звуки будут слышны с 11.00 до 13.00. После часа дня и до 15.00 ликвидация боеприпасов будет проходить в районе села Вольное Джанкойского района и в пгт Октябрьское Красногвардейский района.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
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