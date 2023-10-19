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Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко
Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко
В четверг в четырех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T08:43
2023-10-19T08:43
2023-10-19T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В четверг в четырех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков."Сегодня, 19 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаИз бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко
В четырех районах Крыма в четверг будут уничтожать взрывоопасные предметы
08:43 19.10.2023 (обновлено: 08:44 19.10.2023)