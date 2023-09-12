Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма
МЧС: в Сакском районе Крыма нашли авиационную бомбу ФАБ-50
© МЧС Республики КрымВ селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В одном из сел Сакского района Крыма обнаружили авиационную бомбу ФАБ-50. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
Уточняется, что опасный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в селе Уютное во время проведения земляных работ.
На место происшествия выдвинулись пиротехнические расчеты ведомства и представители службы взаимодействия района.
"Пиротехники МЧС России идентифицировали опасную находку как авиационную бомбу ФАБ-50. Она оказалась без взрывателя", – говорится в сообщении.
© МЧС Республики КрымВ селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
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В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
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В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
1 из 2
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
2 из 2
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
Специалисты вывезли боеприпас за территорию населенного пункта. Завтра его уничтожат на спецполигоне.
На территории населенных пунктов и в прибрежной зоне Крыма и Севастополя регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы. Их практически ежедневно уничтожают на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Так, во вторник 12 сентября, ликвидация взрывоопасных предметов происходила в пгт Октябрьское и в городе Старый Крым.
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