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Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма
Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма
В одном из сел Сакского района Крыма обнаружили авиационную бомбу ФАБ-50. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T20:35
2023-09-12T20:35
мчс крыма
происшествия
сакский район
безопасность
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В одном из сел Сакского района Крыма обнаружили авиационную бомбу ФАБ-50. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Уточняется, что опасный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в селе Уютное во время проведения земляных работ.На место происшествия выдвинулись пиротехнические расчеты ведомства и представители службы взаимодействия района.Специалисты вывезли боеприпас за территорию населенного пункта. Завтра его уничтожат на спецполигоне.На территории населенных пунктов и в прибрежной зоне Крыма и Севастополя регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы. Их практически ежедневно уничтожают на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Так, во вторник 12 сентября, ликвидация взрывоопасных предметов происходила в пгт Октябрьское и в городе Старый Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причинуВ Севастополе будут стрелятьЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
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96
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мчс крыма, происшествия, сакский район, безопасность, новости крыма, крым
Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма

МЧС: в Сакском районе Крыма нашли авиационную бомбу ФАБ-50

20:35 12.09.2023
 
© МЧС Республики КрымВ селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В одном из сел Сакского района Крыма обнаружили авиационную бомбу ФАБ-50. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
Уточняется, что опасный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в селе Уютное во время проведения земляных работ.
На место происшествия выдвинулись пиротехнические расчеты ведомства и представители службы взаимодействия района.
"Пиротехники МЧС России идентифицировали опасную находку как авиационную бомбу ФАБ-50. Она оказалась без взрывателя", – говорится в сообщении.
© МЧС Республики КрымВ селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
1 из 2
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
2 из 2
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
1 из 2
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
2 из 2
В селе Уютное Сакского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
© МЧС Республики Крым
Специалисты вывезли боеприпас за территорию населенного пункта. Завтра его уничтожат на спецполигоне.
На территории населенных пунктов и в прибрежной зоне Крыма и Севастополя регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы. Их практически ежедневно уничтожают на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Так, во вторник 12 сентября, ликвидация взрывоопасных предметов происходила в пгт Октябрьское и в городе Старый Крым.
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