https://crimea.ria.ru/20230912/aviabombu-obnaruzhili-v-sakskom-rayone-kryma-1131361215.html

Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма

Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма

В одном из сел Сакского района Крыма обнаружили авиационную бомбу ФАБ-50. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T20:35

2023-09-12T20:35

2023-09-12T20:35

мчс крыма

происшествия

сакский район

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В одном из сел Сакского района Крыма обнаружили авиационную бомбу ФАБ-50. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Уточняется, что опасный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в селе Уютное во время проведения земляных работ.На место происшествия выдвинулись пиротехнические расчеты ведомства и представители службы взаимодействия района.Специалисты вывезли боеприпас за территорию населенного пункта. Завтра его уничтожат на спецполигоне.На территории населенных пунктов и в прибрежной зоне Крыма и Севастополя регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы. Их практически ежедневно уничтожают на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Так, во вторник 12 сентября, ликвидация взрывоопасных предметов происходила в пгт Октябрьское и в городе Старый Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причинуВ Севастополе будут стрелятьЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы

https://crimea.ria.ru/20221027/vmesto-ryzhikov--ryzhie-fugasy-osobennosti-gribnogo-sezona-v-sevastopole-1125099902.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, происшествия, сакский район, безопасность, новости крыма, крым