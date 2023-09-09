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В Севастополе будут стрелять - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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В Севастополе будут стрелять
В Севастополе будут стрелять - РИА Новости Крым, 09.09.2023
В Севастополе будут стрелять
В Севастополе флот запланировал учения на вечер субботы. В городе будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T19:20
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михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе флот запланировал учения на вечер субботы. В городе будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Кроме того, Развожаев обратил внимание гостей и жителей Севастополя, что "будет громко", при это в городе все спокойно.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.Ранее сообщалось, что в Севастополе в субботу днем флот проводил тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
В Севастополе будут стрелять

Развожаев: на Северном молу флот проводит учебные стрельбы

19:20 09.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе флот запланировал учения на вечер субботы. В городе будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 19 до 20 на Северном молу флот будет проводить учебные стрельбы из крупнокалиберного стрелкового вооружения", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Развожаев обратил внимание гостей и жителей Севастополя, что "будет громко", при это в городе все спокойно.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в субботу днем флот проводил тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).
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