https://crimea.ria.ru/20230909/v-sevastopole-budut-strelyat-1131285443.html

В Севастополе будут стрелять

В Севастополе будут стрелять - РИА Новости Крым, 09.09.2023

В Севастополе будут стрелять

В Севастополе флот запланировал учения на вечер субботы. В городе будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T19:20

2023-09-09T19:20

2023-09-09T19:20

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе флот запланировал учения на вечер субботы. В городе будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Кроме того, Развожаев обратил внимание гостей и жителей Севастополя, что "будет громко", при это в городе все спокойно.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.Ранее сообщалось, что в Севастополе в субботу днем флот проводил тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

https://crimea.ria.ru/20230909/pozhar-v-voinskoy-chasti-v-simferopole-chto-izvestno-1131283442.html

севастополь

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2023

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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма