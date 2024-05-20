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В Крым запускают еще один летний поезд

В Крым запускают еще один летний поезд - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Крым запускают еще один летний поезд

Еще один летний поезд "Таврия" с материка в Крым и Севастополь отправится в конце мая. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T18:03

2024-05-20T18:03

2024-05-20T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Еще один летний поезд "Таврия" с материка в Крым и Севастополь отправится в конце мая. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По информации ГСЭ, из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15. В Челябинск он прибудет в четверг в 18:24 по местному времени (16.24 мск).Из Челябинска отправление поезда внесено в расписание по пятницам в 3:40 по местному времени (1:40 мск), прибытие в Севастополь – по воскресеньям в 18:25."В первый рейс из Севастополя поезд отправится 21 мая, из Челябинска – 24 мая. Поезд продолжит курсировать до середины октября", – уточняет перевозчик.В "Гранд Сервис Экспрессе" поясняют, что в состав поезда включены плацкартные вагоны классов обслуживания 3Э и 3Б, а также купейные вагоны 2К."В вагонах классов обслуживания 3Б и 2К разрешен провоз мелких домашних животных при условии оформления перевозочного документа", – обращают внимание пассажиров в ГСЭ.Кроме того, с рейса, который отправится 4 июня, в состав поезда будет включен вагон-буфет. В меню – завтраки, первые и вторые блюда, десерты и напитки. Еду можно будет приобрести в буфете и забрать к месту проезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в ЕвпаториюТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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