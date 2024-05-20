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В Крым запускают еще один летний поезд - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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В Крым запускают еще один летний поезд
В Крым запускают еще один летний поезд - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Крым запускают еще один летний поезд
Еще один летний поезд "Таврия" с материка в Крым и Севастополь отправится в конце мая. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T18:03
2024-05-20T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Еще один летний поезд "Таврия" с материка в Крым и Севастополь отправится в конце мая. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По информации ГСЭ, из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15. В Челябинск он прибудет в четверг в 18:24 по местному времени (16.24 мск).Из Челябинска отправление поезда внесено в расписание по пятницам в 3:40 по местному времени (1:40 мск), прибытие в Севастополь – по воскресеньям в 18:25."В первый рейс из Севастополя поезд отправится 21 мая, из Челябинска – 24 мая. Поезд продолжит курсировать до середины октября", – уточняет перевозчик.В "Гранд Сервис Экспрессе" поясняют, что в состав поезда включены плацкартные вагоны классов обслуживания 3Э и 3Б, а также купейные вагоны 2К."В вагонах классов обслуживания 3Б и 2К разрешен провоз мелких домашних животных при условии оформления перевозочного документа", – обращают внимание пассажиров в ГСЭ.Кроме того, с рейса, который отправится 4 июня, в состав поезда будет включен вагон-буфет. В меню – завтраки, первые и вторые блюда, десерты и напитки. Еду можно будет приобрести в буфете и забрать к месту проезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в ЕвпаториюТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
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В Крым запускают еще один летний поезд

Летний поезд из Челябинска в Севастополь отправится в конце мая

18:03 20.05.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Еще один летний поезд "Таврия" с материка в Крым и Севастополь отправится в конце мая. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"Второй год подряд запускаем летний поезд "Таврия" №193/194 сообщением Челябинск – Севастополь. Поезд проследует через следующие региональные центры: Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь", – говорится в сообщении.

По информации ГСЭ, из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15. В Челябинск он прибудет в четверг в 18:24 по местному времени (16.24 мск).
Из Челябинска отправление поезда внесено в расписание по пятницам в 3:40 по местному времени (1:40 мск), прибытие в Севастополь – по воскресеньям в 18:25.
"В первый рейс из Севастополя поезд отправится 21 мая, из Челябинска – 24 мая. Поезд продолжит курсировать до середины октября", – уточняет перевозчик.
В "Гранд Сервис Экспрессе" поясняют, что в состав поезда включены плацкартные вагоны классов обслуживания 3Э и 3Б, а также купейные вагоны 2К.
"В вагонах классов обслуживания 3Б и 2К разрешен провоз мелких домашних животных при условии оформления перевозочного документа", – обращают внимание пассажиров в ГСЭ.
Кроме того, с рейса, который отправится 4 июня, в состав поезда будет включен вагон-буфет. В меню – завтраки, первые и вторые блюда, десерты и напитки. Еду можно будет приобрести в буфете и забрать к месту проезда.

"Продажа билетов на поезд отправлением из Челябинска начинается в 8 утра по местному времени, то есть в 6:00 мск за 90 суток до отправления поезда. На рейсы из Севастополя продажа начинается в 8:00 мск за 90 суток до отправления поезда", – сказано в сообщении.

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