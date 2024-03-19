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Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию
Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию
Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" во вторник открыла продажу билетов на поезд №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T19:43
2024-03-19T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" во вторник открыла продажу билетов на поезд №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. Отмечается, что приобрести билеты можно на даты с 30 мая по 1 июня.Первый сезонный поезд в этом году из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправился 1 марта. В конце прошлого года ГСЭ информировал об изменении в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.По данным перевозчика, летом, с 1 июня по 31 августа, на покупку билетов для детей в возрасте 10 – 17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50%.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейИз Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд
https://crimea.ria.ru/20240305/v-kakie-dni-marta-v-krymu-izmenitsya-raspisanie-prigorodnykh-poezdov-1135198747.html
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крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, транспорт, общество, новости крыма, логистика, евпатория, санкт-петербург
Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию

Перевозчик открыл продажу билетов на поезд Санкт-Петербург – Евпатория с 30 мая по 16 июня

19:43 19.03.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" во вторник открыла продажу билетов на поезд №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория.
Отмечается, что приобрести билеты можно на даты с 30 мая по 1 июня.
"Ранее продажи билетов были отложены из-за планового ремонта инфраструктуры на Октябрьской железной дороге. С 16 июня и далее продажи на этот поезд будут открываться за 90 суток", - сказано в сообщении перевозчика.
Первый сезонный поезд в этом году из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправился 1 марта. В конце прошлого года ГСЭ информировал об изменении в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.
По данным перевозчика, летом, с 1 июня по 31 августа, на покупку билетов для детей в возрасте 10 – 17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50%.
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