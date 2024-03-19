https://crimea.ria.ru/20240319/otkryty-prodazhi-biletov-na-letniy-poezd-iz-peterburga-v-evpatoriyu-1135850262.html
Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию
Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию
Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" во вторник открыла продажу билетов на поезд №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T19:43
2024-03-19T19:43
2024-03-19T19:43
крым
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
транспорт
общество
новости крыма
логистика
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135850146_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_60999eedda40e8215c3cfbb8ad19f1c3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" во вторник открыла продажу билетов на поезд №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. Отмечается, что приобрести билеты можно на даты с 30 мая по 1 июня.Первый сезонный поезд в этом году из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправился 1 марта. В конце прошлого года ГСЭ информировал об изменении в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.По данным перевозчика, летом, с 1 июня по 31 августа, на покупку билетов для детей в возрасте 10 – 17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50%.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейИз Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд
https://crimea.ria.ru/20240305/v-kakie-dni-marta-v-krymu-izmenitsya-raspisanie-prigorodnykh-poezdov-1135198747.html
крым
евпатория
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135850146_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_c6e39b04f000bbe42ffc45202eae0edb.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, транспорт, общество, новости крыма, логистика, евпатория, санкт-петербург
Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию
Перевозчик открыл продажу билетов на поезд Санкт-Петербург – Евпатория с 30 мая по 16 июня