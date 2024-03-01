https://crimea.ria.ru/20240301/iz-evpatorii-v-moskvu-zapuskayut-pervyy-sezonnyy-poezd-1135336221.html
Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд
Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд
Первый в этом году сезонный поезд из Евпатории в Москву отправится в пятницу, 1 марта, с измененным маршрутом. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T12:03
2024-03-01T12:03
2024-03-01T12:03
гранд сервис экспресс
поезд
расписание поездов в крыму
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый в этом году сезонный поезд из Евпатории в Москву отправится в пятницу, 1 марта, с измененным маршрутом. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."В первый рейс из Москвы поезд "Таврия" №173/174 выйдет 3 марта. Главное нововведение – теперь поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала)", - говорится в сообщении.Также по информации ГСЭ, в этом году увеличена периодичность курсирования поезда: он будет ходить ежедневно, а не через день."Чтобы удовлетворить потребности большинства пассажиров, в пути состав сделает около 30 остановок. Региональные центры по пути – Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки", - уточняет перевозчик.В состав поезда "Таврия" включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Также имеется штабной купейный вагон с местами для проезда маломобильных пассажиров."С 27 апреля в Евпаторию начнут ходить поезда из Петербурга (через Тверь и Рязань), в мае к ним начнут подцеплять вагоны беспересадочного сообщения из Пскова и Великого Новгорода. 21 мая в первый рейс отправится поезд Феодосия – Москва, который в этом году тоже будет прибывать на Павелецкий вокзал (и отправляться с него же)", - добавили в "Гранд Сервис Экспересс".В конце прошлого года перевозчик информировал об изменениях в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеВ поездах дальнего следования будут предлагать только российские винаВагоны-столовые вернут в крымские поезда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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гранд сервис экспресс, поезд, расписание поездов в крыму, евпатория, москва, логистика, новости крыма, крым
Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд
Из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправляется первый сезонный поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый в этом году сезонный поезд из Евпатории в Москву отправится в пятницу, 1 марта, с измененным маршрутом. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"В первый рейс из Москвы поезд "Таврия" №173/174 выйдет 3 марта. Главное нововведение – теперь поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала)", - говорится в сообщении.
Также по информации ГСЭ, в этом году увеличена периодичность курсирования поезда: он будет ходить ежедневно, а не через день.
Время отправления поезда из Москвы - 20.00. Прибывать в Евпаторию состав будет через день в 11.20. Из Евпатории поезд будет уходить в 21.45 и прибывать в Москву через день в 09.40.
"Чтобы удовлетворить потребности большинства пассажиров, в пути состав сделает около 30 остановок. Региональные центры по пути – Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки", - уточняет перевозчик.
В состав поезда "Таврия" включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Также имеется штабной купейный вагон с местами для проезда маломобильных пассажиров.
"С 27 апреля в Евпаторию начнут ходить поезда из Петербурга (через Тверь и Рязань), в мае к ним начнут подцеплять вагоны беспересадочного сообщения из Пскова и Великого Новгорода. 21 мая в первый рейс отправится поезд Феодосия – Москва, который в этом году тоже будет прибывать на Павелецкий вокзал (и отправляться с него же)", - добавили в "Гранд Сервис Экспересс".
В конце прошлого года перевозчик информировал об изменениях
в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.
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