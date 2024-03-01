https://crimea.ria.ru/20240301/iz-evpatorii-v-moskvu-zapuskayut-pervyy-sezonnyy-poezd-1135336221.html

Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд

Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд

Первый в этом году сезонный поезд из Евпатории в Москву отправится в пятницу, 1 марта, с измененным маршрутом. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T12:03

2024-03-01T12:03

2024-03-01T12:03

гранд сервис экспресс

поезд

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евпатория

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый в этом году сезонный поезд из Евпатории в Москву отправится в пятницу, 1 марта, с измененным маршрутом. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."В первый рейс из Москвы поезд "Таврия" №173/174 выйдет 3 марта. Главное нововведение – теперь поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала)", - говорится в сообщении.Также по информации ГСЭ, в этом году увеличена периодичность курсирования поезда: он будет ходить ежедневно, а не через день."Чтобы удовлетворить потребности большинства пассажиров, в пути состав сделает около 30 остановок. Региональные центры по пути – Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки", - уточняет перевозчик.В состав поезда "Таврия" включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Также имеется штабной купейный вагон с местами для проезда маломобильных пассажиров."С 27 апреля в Евпаторию начнут ходить поезда из Петербурга (через Тверь и Рязань), в мае к ним начнут подцеплять вагоны беспересадочного сообщения из Пскова и Великого Новгорода. 21 мая в первый рейс отправится поезд Феодосия – Москва, который в этом году тоже будет прибывать на Павелецкий вокзал (и отправляться с него же)", - добавили в "Гранд Сервис Экспересс".В конце прошлого года перевозчик информировал об изменениях в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеВ поездах дальнего следования будут предлагать только российские винаВагоны-столовые вернут в крымские поезда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, расписание поездов в крыму, евпатория, москва, логистика, новости крыма, крым