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В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина
В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина - РИА Новости Крым, 20.11.2023
В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина
В вагонах-ресторанах поездов дальнего следования будут предлагать исключительно российские вина. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T07:23
2023-11-20T07:49
поезд
виноделие
российские железные дороги (ржд)
торговля
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В вагонах-ресторанах поездов дальнего следования будут предлагать исключительно российские вина. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий "Федеральной пассажирской компании".Уточняется, что ранее российские вина составляли более 90% наименований в винных картах таких поездов.Отмечается, что компания регулярно проводит опросы, дополняет и расширяет ассортимент, чтобы наполнение винной карты полностью отвечало требованиям пассажиров.Ранее эксперты сообщили об увеличении спроса на вина отечественного производства со стороны отелей и ресторанов. В некоторых случаях объем закупок вырос вдвое. При этом наибольшим спросом сегмента HoReCa пользуются тихие белые и игристые вина.В свою очередь, крымские виноделы ранее выразили мнение, что произведенные на полуострове вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона. А гендиректор крупного крымского курорта Самвел Саруханян отметил, что одним из ярких трендов этого сезона стал устойчивый спрос на произведенные в Крыму и России вина. По его словам, гости целенаправленно делают выбор в пользу продукции местных виноделов, а также ящиками увозят крымские вина в другие регионами.Читайте также на РИА Новости Крым:Вагоны-столовые вернут в крымские поездаВремя пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осеньюЗа шампанским из Крыма встают в очередь в Москве
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РИА Новости Крым
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поезд, виноделие, российские железные дороги (ржд), торговля, общество, новости
В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина

В винных картах вагонов-ресторанов будут представлены только российские вина

07:23 20.11.2023 (обновлено: 07:49 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтправление поезда "Таврия" из Москвы в Крым
Отправление поезда Таврия из Москвы в Крым - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В вагонах-ресторанах поездов дальнего следования будут предлагать исключительно российские вина. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий "Федеральной пассажирской компании".
Уточняется, что ранее российские вина составляли более 90% наименований в винных картах таких поездов.
"Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах компании в ближайшее время перейдут на единую винную карту и исключительно российские вина", – сказано в сообщении.
Отмечается, что компания регулярно проводит опросы, дополняет и расширяет ассортимент, чтобы наполнение винной карты полностью отвечало требованиям пассажиров.
Ранее эксперты сообщили об увеличении спроса на вина отечественного производства со стороны отелей и ресторанов. В некоторых случаях объем закупок вырос вдвое. При этом наибольшим спросом сегмента HoReCa пользуются тихие белые и игристые вина.
В свою очередь, крымские виноделы ранее выразили мнение, что произведенные на полуострове вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона. А гендиректор крупного крымского курорта Самвел Саруханян отметил, что одним из ярких трендов этого сезона стал устойчивый спрос на произведенные в Крыму и России вина. По его словам, гости целенаправленно делают выбор в пользу продукции местных виноделов, а также ящиками увозят крымские вина в другие регионами.
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