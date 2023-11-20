https://crimea.ria.ru/20231120/v-poezdakh-dalnego-sledovaniya-budut-predlagat-tolko-rossiyskie-vina-1132901554.html

В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина

В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина - РИА Новости Крым, 20.11.2023

В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина

В вагонах-ресторанах поездов дальнего следования будут предлагать исключительно российские вина. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T07:23

2023-11-20T07:23

2023-11-20T07:49

поезд

виноделие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В вагонах-ресторанах поездов дальнего следования будут предлагать исключительно российские вина. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на комментарий "Федеральной пассажирской компании".Уточняется, что ранее российские вина составляли более 90% наименований в винных картах таких поездов.Отмечается, что компания регулярно проводит опросы, дополняет и расширяет ассортимент, чтобы наполнение винной карты полностью отвечало требованиям пассажиров.Ранее эксперты сообщили об увеличении спроса на вина отечественного производства со стороны отелей и ресторанов. В некоторых случаях объем закупок вырос вдвое. При этом наибольшим спросом сегмента HoReCa пользуются тихие белые и игристые вина.В свою очередь, крымские виноделы ранее выразили мнение, что произведенные на полуострове вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона. А гендиректор крупного крымского курорта Самвел Саруханян отметил, что одним из ярких трендов этого сезона стал устойчивый спрос на произведенные в Крыму и России вина. По его словам, гости целенаправленно делают выбор в пользу продукции местных виноделов, а также ящиками увозят крымские вина в другие регионами.Читайте также на РИА Новости Крым:Вагоны-столовые вернут в крымские поездаВремя пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осеньюЗа шампанским из Крыма встают в очередь в Москве

https://crimea.ria.ru/20231117/v-otelyakh-i-restoranakh-rastet-spros-na-vina-kryma-1132837771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, виноделие, российские железные дороги (ржд), торговля, общество, новости