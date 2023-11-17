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В отелях и ресторанах растет спрос на вина Крыма

В отелях и ресторанах растет спрос на вина Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2023

В отелях и ресторанах растет спрос на вина Крыма

Спрос на отечественное вино среди россиян растет, также увеличивается интерес со стороны отелей и ресторанов, однако крымские производители пока осваивают... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T12:59

2023-11-17T12:59

2023-11-17T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Спрос на отечественное вино среди россиян растет, также увеличивается интерес со стороны отелей и ресторанов, однако крымские производители пока осваивают исключительно местную сферу HoReCa. Почему, РИА Новости Крым рассказали представители отрасли на полуострове.Ранее агентство Прайм сообщило об увеличении спроса на отечественные вина со стороны российских ресторанов и отелей - некоторые увеличили его закупки практически вдвое, а самыми популярными видами на сегодняшний день являются белые и игристые вина. Рестораны и отели Крыма"В сфере HoReCa мы работаем. Наши специалисты ведут переговоры персонально с ресторанами, большими гостиницами, делают выездные дегустации, показывают, что наше вино не хуже импортного и даже лучше. Нужно отметить, что результат есть - мы успешно внедряем нашу продукцию в эту нишу: интерес к крымским винам со стороны рестораторов и отельеров в Крыму есть и он увеличивается. В частности, наши вина появились в ряде ресторанов Ялты, Севастополя, Симферополя", - констатирует генеральный директор одного из известных крупных винодельческих заводов крымского южнобережья Алексей Пугачев.По его словам, наибольшей популярностью у крымских отельеров и рестораторов пользуются сухие столовые вина - белые и красные. Что касается объемов продаж продукции предприятия на материке, по сравнению с прошлым годом они практически не изменились - крымское вино в регионах России оценили, его покупают, однако это касается в первую очередь магазинных продаж. Речь о сотрудничестве с материковыми ресторанами и отелями пока не идет.Малые винодельниКрымский винодел Николай Донцов, владеющий малым винодельческим предприятием, также говорит об увеличении спроса на российские и крымские вина в целом. Однако, по его мнению, речь в первую очередь идет о крупных винодельческих предприятиях.При этом, по мнению винодела, именно высококачественное авторское вино могло бы занять особое место в ресторанно-отельной нише как на материке, так и в Крыму, где это могло бы стать еще и особенной "фишкой" того или иного заведения.Самый большой потенциал - у КрымаПо поводу недостаточности мер поддержки для малых виноделен с Донцовым соглашается эксперт в области виноградарства и виноделия Андрей Стоянов. Он считает, что на сегодняшний день виноделие сосредоточено в руках большого бизнеса."Но тенденция к росту спроса на российское вина объективна. Это отчасти связано с таможенными ограничениями по ввозу иностранного виноматериала и рядом других системных мер со стороны государства. Это объективный процесс, он будет только набирать обороты", - убежден эксперт.При этом он подчеркивает особенные перспективы Крыма, которые обусловлены большими площадями пока еще незадействованной под виноградарство земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мненияКак живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград

https://crimea.ria.ru/20230426/rossiya-riskuet-lishitsya-obeschannykh-obemov-khoroshego-vina-iz-sevastopolya-1128374194.html

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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