https://crimea.ria.ru/20231118/vremya-probovat-vino-chto-privlekaet-turistov-v-krym-osenyu-1132882324.html

Время пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осенью

Время пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осенью - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Время пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осенью

Межсезонье в Крыму – не менее хорошее время для туризма, чем лето с его теплым морем и пляжами. А для гастрономических фестивалей, где можно дегустировать... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T19:37

2023-11-18T19:37

2023-11-18T19:47

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виноделие

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вадим волченко

самвел саруханян

александр иванов

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ЯЛТА, 18 ноя – РИА Новости Крым. Межсезонье в Крыму – не менее хорошее время для туризма, чем лето с его теплым морем и пляжами. А для гастрономических фестивалей, где можно дегустировать местные уникальные продукты, подходит идеально. Об этом журналистам сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Правдивость его слов подтверждает проводимый в настоящее время в Крыму эногастрономический фестиваль. На одной из его площадок на Южном берегу Крыма, несмотря на дождливые и ветреные выходные, собрались не менее пяти тысяч человек. "Ноябрь – это время созревания молодого вина, это тот период, когда и молодое, и выдержанное вино здорово пробовать. У нас сейчас +10...+12 градусов, это точно больше, чем в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации. В этом году неделя вина и гастрономии Ноябрьфест нацелена на внешних и внутренних туристов, мероприятие посетили более 10 тысяч человек, крымчанам это нравится тоже", - заявил Волченко. Устроители недель вина и гастрономии отмечают, что в этом году особой популярностью пользовались крымские вина и закуска к ним в виде местных сыров. "Весь ноябрь весь для крымских виноделов – особый период. Это уже традиция, когда вся Россия собирается в Крыму, чтобы попробовать лучшие вина. Очень приятный момент, когда гости про наши российские вина говорят: это я пробовал, эти вина я уже знаю", - отметил директор одной из площадок, на которой проходит эногастрономическая неделя, Самвел Саруханян. Вино, которое можно попробовать только в России По словам Саруханяна, ненастье так же, как и санкции, и логистические проблемы для туристов в связи с закрытым авиасообщением, только закаляет тех, кто связан с турбизнесом. Крымские виноделы осваивают все новые и новые сорта и методы изготовления вина. Они по-настоящему могу удивить. Например, один из молодых производителей вина выпустил линейку, созданную при помощи искусственного интеллекта. "Искусственный интеллект много чего изучил – особенности терруаров, купажей и подготовил свою собственную систему. Такого нет нигде, можно попробовать только в России", - рассказал Саруханян. Но есть и проблемы. Перед крымскими виноделами остро стоит задача импортозамещения. К примеру, необходимо активно культивировать культуру собственных российских виноградных саженцев и производства отечественных винных дрожжей, так как 95 процентов их в России – из-за рубежа. Виноделие возвращается Несмотря на дождь и штормовой ветер, люди активно ехали на площадку, чтобы не только продегустировать крымские вина разных сортов от разных производителей, но и приобщиться к культуре вина, поучаствовать в мастер-классах рисунка вином и создания композиций из винных пробок. Также их привлекли и звездные гости. И публика танцевала перед сценой под каплями с зонтиками и в дождевиках. Хэдлайнер Александр Иванов ("Рондо") на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, что из крымских вин предпочитает - мускат, шардоне и бордо, ответил:. В течение всего ноября винодельческие хозяйства Крыма проводят дни открытых дверей, экскурсии, дегустации, мастер-классы. Мероприятия на винодельческих и туристических объектах Ялтинского, Бахчисарайского, Судакского регионов собирают на различных площадках лучших виноделов, рестораторов, фермеров и организаторов событий Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В отелях и ресторанах растет спрос на вина Крыма"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноградЗа шампанским из Крыма встают в очередь в Москве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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