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Время пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осенью
Время пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осенью - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Время пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осенью
Межсезонье в Крыму – не менее хорошее время для туризма, чем лето с его теплым морем и пляжами. А для гастрономических фестивалей, где можно дегустировать... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T19:37
2023-11-18T19:37
2023-11-18T19:47
виноделие в крыму
виноделие
новости крыма
крым
ялта
ноябрьфест
вадим волченко
самвел саруханян
александр иванов
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ЯЛТА, 18 ноя – РИА Новости Крым. Межсезонье в Крыму – не менее хорошее время для туризма, чем лето с его теплым морем и пляжами. А для гастрономических фестивалей, где можно дегустировать местные уникальные продукты, подходит идеально. Об этом журналистам сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Правдивость его слов подтверждает проводимый в настоящее время в Крыму эногастрономический фестиваль. На одной из его площадок на Южном берегу Крыма, несмотря на дождливые и ветреные выходные, собрались не менее пяти тысяч человек. "Ноябрь – это время созревания молодого вина, это тот период, когда и молодое, и выдержанное вино здорово пробовать. У нас сейчас +10...+12 градусов, это точно больше, чем в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации. В этом году неделя вина и гастрономии Ноябрьфест нацелена на внешних и внутренних туристов, мероприятие посетили более 10 тысяч человек, крымчанам это нравится тоже", - заявил Волченко. Устроители недель вина и гастрономии отмечают, что в этом году особой популярностью пользовались крымские вина и закуска к ним в виде местных сыров. "Весь ноябрь весь для крымских виноделов – особый период. Это уже традиция, когда вся Россия собирается в Крыму, чтобы попробовать лучшие вина. Очень приятный момент, когда гости про наши российские вина говорят: это я пробовал, эти вина я уже знаю", - отметил директор одной из площадок, на которой проходит эногастрономическая неделя, Самвел Саруханян. Вино, которое можно попробовать только в России По словам Саруханяна, ненастье так же, как и санкции, и логистические проблемы для туристов в связи с закрытым авиасообщением, только закаляет тех, кто связан с турбизнесом. Крымские виноделы осваивают все новые и новые сорта и методы изготовления вина. Они по-настоящему могу удивить. Например, один из молодых производителей вина выпустил линейку, созданную при помощи искусственного интеллекта. "Искусственный интеллект много чего изучил – особенности терруаров, купажей и подготовил свою собственную систему. Такого нет нигде, можно попробовать только в России", - рассказал Саруханян. Но есть и проблемы. Перед крымскими виноделами остро стоит задача импортозамещения. К примеру, необходимо активно культивировать культуру собственных российских виноградных саженцев и производства отечественных винных дрожжей, так как 95 процентов их в России – из-за рубежа. Виноделие возвращается Несмотря на дождь и штормовой ветер, люди активно ехали на площадку, чтобы не только продегустировать крымские вина разных сортов от разных производителей, но и приобщиться к культуре вина, поучаствовать в мастер-классах рисунка вином и создания композиций из винных пробок. Также их привлекли и звездные гости. И публика танцевала перед сценой под каплями с зонтиками и в дождевиках. Хэдлайнер Александр Иванов ("Рондо") на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, что из крымских вин предпочитает - мускат, шардоне и бордо, ответил:. В течение всего ноября винодельческие хозяйства Крыма проводят дни открытых дверей, экскурсии, дегустации, мастер-классы. Мероприятия на винодельческих и туристических объектах Ялтинского, Бахчисарайского, Судакского регионов собирают на различных площадках лучших виноделов, рестораторов, фермеров и организаторов событий Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В отелях и ресторанах растет спрос на вина Крыма"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноградЗа шампанским из Крыма встают в очередь в Москве
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виноделие в крыму, виноделие, новости крыма, крым, ялта, ноябрьфест, вадим волченко, самвел саруханян, александр иванов, видео
ЯЛТА, 18 ноя – РИА Новости Крым. Межсезонье в Крыму – не менее хорошее время для туризма, чем лето с его теплым морем и пляжами. А для гастрономических фестивалей, где можно дегустировать местные уникальные продукты, подходит идеально. Об этом журналистам сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Для дегустаций как гастрономических, так и винных, осенний, зимний и весенний периоды подходят идеально. Это повод приехать в Крым путешествовать, посетить винодельни, попробовать продукцию", - сказал он журналистам.
Правдивость его слов подтверждает проводимый в настоящее время в Крыму эногастрономический фестиваль. На одной из его площадок на Южном берегу Крыма, несмотря на дождливые и ветреные выходные, собрались не менее пяти тысяч человек.
"Ноябрь – это время созревания молодого вина, это тот период, когда и молодое, и выдержанное вино здорово пробовать. У нас сейчас +10...+12 градусов, это точно больше, чем в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации. В этом году неделя вина и гастрономии Ноябрьфест нацелена на внешних и внутренних туристов, мероприятие посетили более 10 тысяч человек, крымчанам это нравится тоже", - заявил Волченко.
Устроители недель вина и гастрономии отмечают, что в этом году особой популярностью пользовались крымские вина и закуска к ним в виде местных сыров.
"Весь ноябрь весь для крымских виноделов – особый период. Это уже традиция, когда вся Россия собирается в Крыму, чтобы попробовать лучшие вина. Очень приятный момент, когда гости про наши российские вина говорят: это я пробовал, эти вина я уже знаю", - отметил директор одной из площадок, на которой проходит эногастрономическая неделя, Самвел Саруханян.
Вино, которое можно попробовать только в России
По словам Саруханяна, ненастье так же, как и санкции, и логистические проблемы для туристов в связи с закрытым авиасообщением, только закаляет тех, кто связан с турбизнесом.
"Отрасль была готова к сложной ситуации и показала готовность быть гибче, чем от нее ожидали. Она начала играть новыми красками. Например, сегодня за нашими спинами пять тысяч человек под дождем. И он им не мешает. Это говорит о том, что вызов принят", - отметил Саруханян.
Крымские виноделы осваивают все новые и новые сорта и методы изготовления вина. Они по-настоящему могу удивить. Например, один из молодых производителей вина выпустил линейку, созданную при помощи искусственного интеллекта.
"Искусственный интеллект много чего изучил – особенности терруаров, купажей и подготовил свою собственную систему. Такого нет нигде, можно попробовать только в России", - рассказал Саруханян.
Но есть и проблемы. Перед крымскими виноделами остро стоит задача импортозамещения. К примеру, необходимо активно культивировать культуру собственных российских виноградных саженцев и производства отечественных винных дрожжей, так как 95 процентов их в России – из-за рубежа.
Виноделие возвращается
Несмотря на дождь и штормовой ветер, люди активно ехали на площадку, чтобы не только продегустировать крымские вина разных сортов от разных производителей, но и приобщиться к культуре вина, поучаствовать в мастер-классах рисунка вином и создания композиций из винных пробок.
Также их привлекли и звездные гости. И публика танцевала перед сценой под каплями с зонтиками и в дождевиках. Хэдлайнер Александр Иванов ("Рондо") на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, что из крымских вин предпочитает - мускат, шардоне и бордо, ответил:.
"У вас и красные, и светлые вина прекрасные. Крым наш, Крым любим. Замечательно, что происходят такие фестивали, где люди могут прикоснуться к винным старинным традициям. А Крым развивается очень динамично, вчера мы ехали по "Тавриде", и столько вокруг виноградников! Горбачев в свое время вырубил все, и радостно, что возвращается виноделие, что наше крымское вино будет достойно представлено во всем мире".
В течение всего ноября винодельческие хозяйства Крыма проводят дни открытых дверей, экскурсии, дегустации, мастер-классы. Мероприятия на винодельческих и туристических объектах Ялтинского, Бахчисарайского, Судакского регионов собирают на различных площадках лучших виноделов, рестораторов, фермеров и организаторов событий Крыма.
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