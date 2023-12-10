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Поезда в Крым меняют расписание - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Поезда в Крым меняют расписание
Поезда в Крым меняют расписание - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Поезда в Крым меняют расписание
Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начинают ходить ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-10T07:01
2023-12-09T21:12
гранд сервис экспресс
крым
москва
евпатория
севастополь
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начинают ходить ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Так, поезда №17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160), №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №67/68 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь теперь начнут ежедневно курсировать между столицей и Крымом. Отправляться в Москве составы будут с Казанского вокзала.Уточняется, что в состав поезда №17/18 включат не только купейные, но и плацкартные вагоны."Поезд №173/174 Москва – Евпатория также станет ежедневным. Он будет уходить с Павелецкого вокзала Москвы. В первый рейс новым маршрутом поезд отправится из Евпатории 1 марта, из Москвы – 3 марта. Продажа билетов уже открыта", – добавили в компании.Кроме того, ежедневно с 10 декабря будет курсировать поезд №315/316 Адлер – Симферополь. А поезд №141/142 Пермь – Симферополь вновь с 10 декабря станет ходить два раза в неделю вместо одного.График поезда №7/8 сообщением Петербург – Севастополь остается прежним.Ранее в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что к Новому году назначены дополнительные новогодние рейсы из Москвы в Крым Читайте также на РИА Новости Крым:На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и ПетербургВ поездах дальнего следования будут предлагать только российские винаВагоны-столовые вернут в крымские поезда
https://crimea.ria.ru/20231207/novyy-god-2024-v-krymu-chem-udivyat-turistov-1133358934.html
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гранд сервис экспресс, крым, москва, евпатория, севастополь, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, общество, новости крыма
Поезда в Крым меняют расписание

Поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь начинают ходить ежедневно – перевозчик

07:01 10.12.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начинают ходить ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"10 декабря вступает в действие новое расписание поездов. Главные изменения коснутся поездов "Таврия", которые курсируют в Симферополь и Севастополь из Москвы. Теперь у нас на этом направлении четыре ежедневных "Таврии", – сказано в сообщении.
Так, поезда №17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160), №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №67/68 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь теперь начнут ежедневно курсировать между столицей и Крымом. Отправляться в Москве составы будут с Казанского вокзала.
Уточняется, что в состав поезда №17/18 включат не только купейные, но и плацкартные вагоны.
"Поезд №173/174 Москва – Евпатория также станет ежедневным. Он будет уходить с Павелецкого вокзала Москвы. В первый рейс новым маршрутом поезд отправится из Евпатории 1 марта, из Москвы – 3 марта. Продажа билетов уже открыта", – добавили в компании.
Кроме того, ежедневно с 10 декабря будет курсировать поезд №315/316 Адлер – Симферополь. А поезд №141/142 Пермь – Симферополь вновь с 10 декабря станет ходить два раза в неделю вместо одного.
График поезда №7/8 сообщением Петербург – Севастополь остается прежним.
Ранее в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что к Новому году назначены дополнительные новогодние рейсы из Москвы в Крым
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