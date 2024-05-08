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В Феодосии зажгли "Лучи Победы" - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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В Феодосии зажгли "Лучи Победы"
В Феодосии зажгли "Лучи Победы" - РИА Новости Крым, 08.05.2024
В Феодосии зажгли "Лучи Победы"
8 мая, в канун празднования 79-й годовщины Великой Победы, Феодосия традиционно присоединилась к мемориальной акции "Лучи Победы". РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T20:54
2024-05-08T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 8 мая, в канун празднования 79-й годовщины Великой Победы, Феодосия традиционно присоединилась к мемориальной акции "Лучи Победы".Жители Феодосии, волонтеры Победы, представители общественных организаций и местной власти, сотрудники прокуратуры города собрались у мемориала "Вечный огонь", чтобы зажечь свечи памяти и вспомнить о погибших в годы Великой Отечественной войны.В рамках мероприятия звучали стихи и песни о войне, на площади у "Вечного огня" участники акции выложили огненную картину – Орден Отечественной войны с развивающимися Георгиевскими лентами.Присутствующие почтили память героев минутой молчания и установили горящие лампочки у мемориала.7 мая традиционная акция "Свечи памяти" прошла на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" под Симферополем.Республиканская акция проходит ежегодно и стала частью международной, объединяющей добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах истории Отечества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войнеОткрыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников
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феодосия, новости крыма, день победы, крым, память, история, общество
В Феодосии зажгли "Лучи Победы"

Феодосия присоединилась к мемориальной акции "Лучи Победы"

20:54 08.05.2024
 
© РИА Новости КрымФеодосия присоединилась к мемориальной акции "Лучи Победы"
Феодосия присоединилась к мемориальной акции Лучи Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 8 мая, в канун празднования 79-й годовщины Великой Победы, Феодосия традиционно присоединилась к мемориальной акции "Лучи Победы".
Жители Феодосии, волонтеры Победы, представители общественных организаций и местной власти, сотрудники прокуратуры города собрались у мемориала "Вечный огонь", чтобы зажечь свечи памяти и вспомнить о погибших в годы Великой Отечественной войны.
В рамках мероприятия звучали стихи и песни о войне, на площади у "Вечного огня" участники акции выложили огненную картину – Орден Отечественной войны с развивающимися Георгиевскими лентами.
Присутствующие почтили память героев минутой молчания и установили горящие лампочки у мемориала.
7 мая традиционная акция "Свечи памяти" прошла на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" под Симферополем.
Республиканская акция проходит ежегодно и стала частью международной, объединяющей добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах истории Отечества.
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