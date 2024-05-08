https://crimea.ria.ru/20240508/otkryt-v-2044-godu-muzeyu-v-krymu-peredali-kapsulu-pamyati-ot-shkolnikov-1137131211.html

Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников

Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников

Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал в Центральный музей Тавриды капсулу памяти с посланием от крымских школьников, которую планируется открыть через 20 РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T16:53

2024-05-08T16:53

2024-05-08T16:57

сергей аксенов

80 лет освобождения крыма

новости крыма

крым

день победы

память

история

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал в Центральный музей Тавриды капсулу памяти с посланием от крымских школьников, которую планируется открыть через 20 лет.Аксенов выразил уверенность, что за эти 20 лет многое изменится, однако главные ценности – любовь к России, верность Отечеству и народу – останутся прежними."В этом залог прошлых и будущих побед", – добавил он.По инициативе ученического самоуправления крымские школьники создали капсулу памяти с посланием потомкам. Ее создание приурочили к 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков в рамках памятной акции "Без прошлого – нет будущего". Потомкам оставили 26 посланий, в которых крымские школьники рассказали о себе и оставили пожелания будущим поколениям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начинается Вахта ПамятиКак можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия"Свечи памяти" зажгли в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240508/deti-iz-novykh-regionov-pribyli-v-krym-na-konkurs-my---nasledniki-pobedy-1137127275.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, день победы, память, история, общество