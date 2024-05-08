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Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников
Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников
Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал в Центральный музей Тавриды капсулу памяти с посланием от крымских школьников, которую планируется открыть через 20 РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T16:53
2024-05-08T16:57
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал в Центральный музей Тавриды капсулу памяти с посланием от крымских школьников, которую планируется открыть через 20 лет.Аксенов выразил уверенность, что за эти 20 лет многое изменится, однако главные ценности – любовь к России, верность Отечеству и народу – останутся прежними."В этом залог прошлых и будущих побед", – добавил он.По инициативе ученического самоуправления крымские школьники создали капсулу памяти с посланием потомкам. Ее создание приурочили к 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков в рамках памятной акции "Без прошлого – нет будущего". Потомкам оставили 26 посланий, в которых крымские школьники рассказали о себе и оставили пожелания будущим поколениям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начинается Вахта ПамятиКак можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия"Свечи памяти" зажгли в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240508/deti-iz-novykh-regionov-pribyli-v-krym-na-konkurs-my---nasledniki-pobedy-1137127275.html
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сергей аксенов, новости крыма, крым, день победы, память, история, общество
Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников

Центральному музею Тавриды передали капсулу памяти с посланием от крымских школьников

16:53 08.05.2024 (обновлено: 16:57 08.05.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Центральный музей Тавриды передали капсулу памяти с посланием будущим поколениям
В Центральный музей Тавриды передали капсулу памяти с посланием будущим поколениям - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал в Центральный музей Тавриды капсулу памяти с посланием от крымских школьников, которую планируется открыть через 20 лет.

"Сегодня по инициативе ученического самоуправления в Республике Крым в Центральный музей Тавриды была передана капсула памяти с посланием будущим поколениям. Открыть ее планируется 7 мая 2044 года к 100-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Аксенов выразил уверенность, что за эти 20 лет многое изменится, однако главные ценности – любовь к России, верность Отечеству и народу – останутся прежними.
"В этом залог прошлых и будущих побед", – добавил он.
© РИА Новости КрымВ Центральный музей Тавриды передали капсулу памяти с посланием будущим поколениям
В Центральный музей Тавриды передали капсулу памяти с посланием будущим поколениям - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым
В Центральный музей Тавриды передали капсулу памяти с посланием будущим поколениям
По инициативе ученического самоуправления крымские школьники создали капсулу памяти с посланием потомкам. Ее создание приурочили к 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков в рамках памятной акции "Без прошлого – нет будущего". Потомкам оставили 26 посланий, в которых крымские школьники рассказали о себе и оставили пожелания будущим поколениям.
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