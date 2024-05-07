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В Крыму начинается Вахта Памяти - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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В Крыму начинается Вахта Памяти
В Крыму начинается Вахта Памяти - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Крыму начинается Вахта Памяти
В Крыму 8 мая стартует первый этап Вахты Памяти "Крымфронт-2024". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T21:13
2024-05-07T21:13
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму 8 мая стартует первый этап Вахты Памяти "Крымфронт-2024". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.Вахты Памяти в КрымуПо его словам, в этом году поисковики уже провели разведку, а поднимать останки бойцов и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, поисковики планируют в ходе Вахты Памяти.Перезахоронили больше сотни бойцовПо его словам, информация о сотнях тысяч погибших на Керченском полуострове в годы Великой Отечественной войны, которая распространялась в 90-е годы, не соответствует действительности. Речь идет о десятках тысяч погибших, уточнил Шевченко. Все захоронения отмечены памятниками или обелисками. Ранее сообщалось, что с начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить 25 бойцов Красной Армии. Имена троих из них смогли установить. Проводить такую же работу для установки личностей бойцов вражеских армий сейчас невозможно, рассказал Николай Шевченко. На их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открылся Пост №1Останки найденного под Керчью бойца передали родственникамПод Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
https://crimea.ria.ru/20240507/memorial-pogibshim-krasnoarmeytsam-vosstanovlen-v-mariupole-1137105844.html
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крым, поисковые работы, вахта памяти, керчь, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма, видео
В Крыму начинается Вахта Памяти

Первый этап Вахты Памяти в Крыму стартует 8 мая

21:13 07.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму 8 мая стартует первый этап Вахты Памяти "Крымфронт-2024". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.

Вахты Памяти в Крыму

"Она пройдет на участках боевых действий Крымского фронта. Традиционно это Акманайские рубежи, участки вблизи населенных пунктов Батальное, Фронтовое, Ячменное, Семисотка", - рассказал Шевченко.
По его словам, в этом году поисковики уже провели разведку, а поднимать останки бойцов и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, поисковики планируют в ходе Вахты Памяти.

Перезахоронили больше сотни бойцов

"В годовщину освобождения Керченского полуострова – Керчи и Ленинского района – в селе Батальное было проведено захоронение: захоронили останки более ста человек – бойцов и командиров Крымского фронта, которые были обнаружены за экспедиции в прошлом и позапрошлом годах", - рассказал Шевченко.
По его словам, информация о сотнях тысяч погибших на Керченском полуострове в годы Великой Отечественной войны, которая распространялась в 90-е годы, не соответствует действительности. Речь идет о десятках тысяч погибших, уточнил Шевченко. Все захоронения отмечены памятниками или обелисками.
Ранее сообщалось, что с начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить 25 бойцов Красной Армии. Имена троих из них смогли установить. Проводить такую же работу для установки личностей бойцов вражеских армий сейчас невозможно, рассказал Николай Шевченко. На их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.
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